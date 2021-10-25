Почти 4 тысячи новых рабочих мест появится в ВАО и ЗелАО

Два застройщика приступили к реализации проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. На востоке столицы началось строительство офисно-торгового центра, а в Зеленограде на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» — подготовка строительной зоны для нового технопарка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«По городской программе стимулирования создания мест приложения труда специализированный застройщик «Метромаш» приступил к строительству офисно-торгового центра на востоке столицы. Благодаря реализации данного проекта в Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест. Строительство многофункционального объекта позволит решить проблему дефицита офисных пространств в районе Метрогородок. Также началась подготовка территории для строительства будущего технопарка в «Алабушево» – одной из пяти площадок ОЭЗ Москвы», — рассказал заммэра.

Программа стимулирования создания МПТ запущена в Москве в 2020 году. По ее условиям застройщики многоквартирных домов получают льготу по плате за первый год аренды и при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно строят коммерческие, промышленные и социальные объекты за пределами ТТК и МКАД. В таких проектах город получает новые рабочие места, а инвестор – доход от реализации не только жилья, но и нового бизнес-объекта.

По словам Владимира Ефимова, инвестиции в создание многофункционального офисно-торгового центра на востоке Москвы составят 2,5 млрд рублей. Размер льготы для застройщика — почти 850 млн рублей и воспользоваться ей девелопер сможет после завершения строительства объекта. По условиям соглашения, это должно произойти не позднее второго квартала 2024 года.

Объект появится на Тагильской улице неподалеку от строящегося жилого комплекса «Сиреневый парк». В 26-этажном здании запроектировано свыше 32 тысяч кв.м. офисных помещений и более 6 тысяч кв. м. коммерческих помещений: ритейл, кафе, рестораны и супермаркет. Помимо этого, предусмотрено комплексное благоустройство территории с прогулочными зонами, местами для отдыха и летними верандами.

Второй проект – новый технопарк в Зеленограде. В настоящее время на территории первого этапа строительства объекта общей площадью свыше 100 тысяч кв. м. начались подготовительные работы по очистке площадки и демонтаж бывших складских строений для дальнейшего проведения строительно-монтажных работ.

«Новый технопарк станет частью масштабной программы развития площадки столичной ОЭЗ в «Алабушево». Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта составит более 11,5 миллиардов рублей. Технопарк обеспечит новыми рабочими местами свыше 2,5 тысячи человек. В ходе строительства объекта будет задействовано около 500 рабочих», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Проект будет реализован ОЭЗ «Технополис Москва» совместно с компанией Capital Group. Строительство технопарка будет проходить в два этапа и полностью завершится в 2026 году.

«В новом технопарке появятся производственные и административные объекты, построенные по принципу brownfield – то есть на месте существующих строений. Это будут универсальные здания, которые резиденты смогут оборудовать исходя из собственных производственных задач. Такие модульные конструкции популярны у арендаторов, они уже зарекомендовали себя при строительстве различных промышленных объектов», — отметила генеральный директор Capital Group Валентина Становова.

Справочно.

В настоящее время заключено 11 соглашений, в рамках которых девелоперы построят почти 704 тыс. кв. м недвижимости. Объем инвестиций в эти проекты составляет 53,3 млрд рублей, совокупный объем льгот застройщикам от города составляет около 28,8 млрд рублей. На новых объектах смогут работать более 19,5 тыс. человек.