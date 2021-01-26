Под брендом ORIS начала выпускать продукцию компания ACPS Automotive

Cверхпопулярные автомобильные фаркопы BOSAL стремительно исчезают с полок. Что произошло с успешной международной компанией и ее российским заводом?

На самом деле всё в полном порядке. Производитель фаркопов просто перестал использовать торговую марку BOSAL. Еще в 2018 году корпорация BOSAL выделила подразделение ACPS Automotive, занимавшееся производством тягово-сцепных устройств (ТСУ) и багажников, в самостоятельную компанию. Которая решила отказаться от использования бренда BOSAL. Причина проста – в Европе эта торговая марка ассоциируется в первую очередь с выхлопными системами.

Тем более в портфеле компании и так был заслуженный «фаркопный» бренд ORIS, хорошо знакомый европейским автомобилистам. В итоге именно эта торговая марка – ORIS – стала единой для продукции компании вне зависимости от рынка. Тем более что производятся все ТСУ – как для европейских, так и для российских потребителей – по одним стандартам и на идентичном оборудовании.

Переход на новую торговую марку не стал одномоментным. Для России этот процесс решили сделать максимально плавным, ведь за десятилетия присутствия на рынке продукция под торговой маркой BOSAL стала по-настоящему популярной и узнаваемой. Поэтому в течение двухлетнего – с 2018 по 2020 – переходного периода ТСУ производства ACPS Automotive последовательно реализовывались под «транзитными» брендами BOSAL-ORIS и ORIS-BOSAL.

С декабря 2020 года все ТСУ будут производится только под брендом ORIS. При этом неизменным останется одно – высокое качество, отличные эксплуатационные характеристики и доступность фаркопов ORIS.

О компании

Компания ACPS-Automotive — один из ведущих мировых производителей тягово-сцепных устройств (ТСУ), являющаяся драйвером инноваций, подтвержденных множеством патентов.

ACPS-Automotive сегодня — это собственный технологический центр и 5 производственных предприятий в Германии, Венгрии, Франции, Мексике и России. Компания поставляет продукцию практически на все конвейеры ведущих мировых автопроизводителей. Для рынка послепродажного обслуживания автомобилей ACPS-Automotive предлагает широкий ассортимент ТСУ. Фаркопы ORIS_ACPS™ устанавливаются на автомобили всех классов, от тяжелых пикапов и премиальных внедорожников до семейных хэтчбеков и автомобилей бюджетного сегмента.

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» – представляет интересы компании ACPS-Automotive в России и отвечает за продажи фаркопов ORIS и выхлопных систем Bosal на территории России. Производственная площадка компании в Новоорске является крупнейшим в стране производителем ТСУ европейского качества. В 2019 году товарооборот российского подразделения компании составил 285 млн. руб., а объем выпускаемой продукции около 100 000 изделий в год.