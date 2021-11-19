Под действующие реалии рынка подстроилась ГК «ВЕНТАЛЛ»

«ВЕНТАЛЛ», ведущий российский производитель металлоконструкций, сообщил о результатах 3 квартала 2021 года: выручка компании увеличилась на 48,5% в сравнении с 2020-м. Основной рост продаж отмечен по таким ключевым группам, как сэндвич-панели и базальтовая вата. Это позволило компании заметно улучшить показатели прошлого года и практически приблизиться к своим самым оптимистичным прогнозам по бюджетным параметрам.

За короткий срок «ВЕНТАЛЛ» смог полностью перестроиться под обстановку на рынке и справиться с основными проблемами, вызванными сложной экономической и эпидемиологической обстановкой в стране. Компания не только вошла, но и закрепилась в нескольких значимых инфраструктурных проектах. На сегодняшний день «ВЕНТАЛЛ» изготавливает и поставляет металлоконструкции для большинства крупных заказчиков из нефтехимической, химической и энергетической отрасли.

Чернышев С.В., генеральный директор ГК «ВЕНТАЛЛ»:

«В августе-октябре ситуация с ценами на металл на рынке немного стабилизировалась, что позволило нам заключить ряд крупных контрактов. К сожалению, в ноябре все еще остается неопределенность, куда пойдут цены дальше, что негативно влияет на инвестиционную активность. Однако диверсификация ассортимента и дополнительные возможности нашего производства, такие как, например, заводская покраска металлоконструкций огнеупорными материалами, позволяют нам успешно развиваться даже в условиях ряда неопределенностей».

В начале третьего квартала также оживился частный рынок, на котором «ВЕНТАЛЛ» исторически имеет сильное положение. Если в прошлом году продажи на нем фактически прекратились из-за пандемии, связанных с ней ограничений и соответствующей остановки деятельности инвесторов, то в этом году производитель отметил возобновление ряда ранее замороженных проектов. Активное развитие этих двух направлений позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее и говорить о положительной динамике рынка металлоконструкций в целом.

Дополнительным бонусом для «ВЕНТАЛЛ» в третьем квартале стал возросший интерес заказчиков к минеральной вате и продукции на ее основе – это подтвердило наши прогнозы о долгосрочном тренде увеличения спроса на качественные теплоизоляционные материалы. Следует отметить существенное увеличение объема продаж сэндвич-панелей – в связи с этим на площадке «ВЕНТАЛЛ-ДОН» начато строительство нового цеха по производству минераловатных сэндвич-панелей, что доведет мощности Группы по данному виду продукции до 3 млн м2 в год.

Также напомним, что в ближайшее время ГК «ВЕНТАЛЛ» совместно с компанией «РУСАЛ» планирует выпустить новый продукт для устойчивого строительства — сэндвич-панели с алюминиевыми облицовками. Они будут отличаться повышенными эксплуатационными характеристиками, экологической безопасностью и позволят создавать эстетически более привлекательные фасады зданий. Подготовка к выводу этого инновационного материала на рынок проводится производителем уже сегодня: на данный момент он проходит плановые испытания на огнестойкость и пожарную безопасность.

Юрьев Д.В., коммерческий директор ООО «ВЕНТАЛЛ»:

«Несмотря на то, что ситуация в стране остается сложной, рынок стабилизируется. Мы же, имея достаточные компетенции как для выполнения крупных инфраструктурных проектов, так и закрытия потребностей частных инвесторов, готовы гибко реагировать на запросы всех заказчиков, предлагая им оптимальные решения для строительства».

О группе компаний «Венталл»:

ООО «Венталл» специализируется на производстве объектов из стали и стальных конструкций с 1991 года. Компания предлагает полный диапазон продукции и услуг — от проектирования до поставки полнокомплектных зданий. Обширная дистрибьюторская и дилерская сеть простирается по всей России и странам СНГ. Производственные мощности заводов «Венталл», расположенные в Обнинске и Балабаново Калужской обл., позволяют выполнять самые крупные заказы за короткий период времени. Бренд «Венталл» обладает неоспоримыми преимуществами крупного игрока на строительном рынке металлоконструкций, обогащенного международным опытом.