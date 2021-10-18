Подальше от промпредприятий: «Норникель» разработал ряд предложений для получения жителями посёлка Тухард нового жилья вне санитарно-защитной зоны

Жители заполярного поселка Тухард стали участниками совершенно новой для российского Севера процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), организованной в абсолютном соответствии с международными нормами. Повод для запуска процедуры, инициированной компанией «Норильский никель», достаточно весомый: переселение местных жителей за границы санитарно-защитной зоны производственного предприятия, постоянное проживание в которой запрещено российским законодательством.

Посёлок Тухард появился на карте российской Арктики в 1968 году, как отправная точка при прокладывании газопровода Мессояха — Дудинка — Норильск. Изначально это был пункт временной дислокации вахтовиков «Норильскгазпрома», которые мирно соседствовали с представителями местных ненецких общин, проживавших в чумах.

Поселок в непосредственной близости от промышленных объектов задумывался именно для работы, а не для постоянной жизни, так что в нем был минимум инфраструктуры и прочих благ цивилизации. Однако время шло: на базе поселка в 1970-е годы был образован оленеводческий совхоз, сюда провели радио и телевидение, открыли школу, больницу, дом культуры. В 2018 году Тухард отметил полувековой юбилей, число его жителей выросло почти до 1000 человек, большую часть которых составляют представители коренных малочисленных народов Севера. Однако в соответствии с законодательством РФ, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков для жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения. Ситуация сложилась проблемная, и «Норникель» предлагает ее решать в соответствии с международными стандартами, закрепленными в Декларации ООН о правах коренных народов.

Речь идет о соблюдении такого ключевого права коренных народов, как принцип СПОС — свободного предварительного и осознанного согласия. Он заключается в праве представителей местных национальных общин давать или не давать свое согласие на осуществление проекта, который затрагивает их интересы или территорию их традиционного проживания. В данном случае от коренных народов ждут согласия на переезд за пределы санитарно-защитной зоны.

Оператором СПОС в Тухарде стала Межрегиональная общественная организация в сфере защиты прав коренных народов КМНСОЮЗ. Для проведения процедуры ею был сформирован консультационный совет, в состав которого вошли иностранные и российские эксперты. В период с 11 по 14 октября они ознакомили жителей поселка с механизмом СПОС, их правами, провели социологические опросы, выявили наиболее уязвимые группы населения. «Главная задача СПОС в Тухарде – обеспечить эффективность участия коренных малочисленных народов в принятии решений о переезде или приобретении нового жилья, удостовериться в полном информировании населения о всех вариантах. Чтобы первый в российской Арктике опыт СПОС был успешным, задача компании – обеспечить все базовые элементы СПОС: свободу принятия решения, заблаговременность, информированность», — отметил член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.

«Место, где добывают огонь» — так с ненецкого языка переводится название посёлка Тухард — предлагают перенести совсем недалеко: Новый Тухард собираются построить всего в 1,5 километрах от старого, этого расстояния хватит, чтобы покинуть границы СЗЗ, при этом коренное население не будет оторвано от привычной среды. Но это далеко не единственный вариант выхода из ситуации, который предлагает местным жителям «Норникель». Как альтернатива — возможность приобретения жилья в других населенных пунктах Таймыра. «Очень важно, когда промышленные компании понимают СПОС не как риск для бизнеса, а как вклад в его устойчивость. СПОС – это трудный процесс, это опыт, который коренные народы и компания переживает вместе, чтобы добиться договорённости, которую обе стороны в равной степени считают справедливым», — считает приглашенный эксперт, автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай.

Для «Норникеля» принципиально не только обеспечить местных жителей безопасными и комфортными условиями для постоянного проживания, но и помочь сохранить традиционный образ жизни и этническую идентичность коренного населения. «Компания «Норникель» всегда уважительно относилась к коренным народам Таймыра. Мы живем с ними в атмосфере дружбы и взаимной поддержки. Процедура СПОС по Тухарду прошла по самым строгим международным стандартам, с привлечением независимых экспертов по этому вопросу. Эта совместная работа и партнерство поможет нам создать для людей комфортную среду для жизни и развития», — отметил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.