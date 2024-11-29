Поддержка фабрики «Мария» помогла юной шахматистке из Саратова одержать тройную победу на первенстве приволжского округа

Спорт
29 ноября 2024

Юная уроженка Саратова Мария Рыжова одержала уверенную победу на Первенстве Приволжского федерального округа по классическим шахматам, быстрым шахматам и блицу. Содействие талантливой спортсменке и ее тренеру оказала мебельная компания «Мария».

Мебельная фабрика «Мария» поддерживает 13-летнюю шахматистку Марию Рыжову
из Саратова. При содействии Компании спортсменка добилась уверенной победы на Первенстве Приволжского федерального округа.

Турнир проходил со 2 по 14 ноября в Самаре и собрал сильнейших юных спортсменов
из разных регионов Поволжья. Мария Рыжова одержала победу сразу в трех ключевых категориях: шахматы, быстрые шахматы и блиц. Кроме того, во всех девушке удалось выполнить нормативы КМС.

Компания «Мария» оказала спонсорскую поддержку в организации поездки на турнир самой спортсменке и ее тренеру Павлу Лобачу – заслуженному тренеру России и международному мастеру, автору нескольких популярных учебников по шахматам. Среди его воспитанниц Наталья Погонина и Баира Кованова, международные гроссмейстеры, участницы женской сборной России по шахматам и победители первенств страны разных лет.

«Мы гордимся результатами Марии и рады, что смогли внести свой вклад в ее достижения. Успехи спортсменки – это вдохновение не только для молодых спортсменов, но и для всех нас. Мы верим в силу интеллекта и упорство, ценим их и в своей работе. Надеемся, впереди у Марии еще немало достижений, и мы будем рады поддержать ее на этом пути», – отмечает Ефим Кац, генеральный директор Компании «Мария».

Следующая цель шахматистки – финал детского Кубка России, который пройдет в Чебоксарах 3–11 декабря. Проживание и питание спортсменки обеспечивает Федерация шахмат России, а оплату поездки тренера возьмет на себя Компания «Мария».

Идея поддержать Марию Рыжову родилась после шахматного турнира, который этой осенью впервые прошел на фабрике «Мария» в Саратове. Девушка продемонстрировала отличный результат и даже сумела сыграть вничью на сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером Павлом Понкратовым – многократным чемпионом Европы среди юношей по быстрым шахматам, призером и победителем международных соревнований.

Успех мероприятия и яркие результаты участников вдохновили фабрику «Мария» не только на поддержку спортсменки, но и на создание новой традиции. Шахматные турниры в саратовском шоуруме Компании планируется сделать регулярными.

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