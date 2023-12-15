Поддержка талантливой молодежи – важное направление деятельности Фонда Юрия Лужкова

Фонд Юрия Лужкова в 2023–2024 гг. продолжит реализовывать стипендиальную программу совместно с его альма-матер – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

В соответствии с соглашением между Фондом Юрия Лужкова и РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, начиная с 2021 года, несколько студентов вуза ежемесячно получают именную стипендию. Кандидатами на получение стипендии могут стать учащиеся 3-го и 4-го курсов бакалавриата и специалитета с отличной успеваемостью по итогам двух последних сессий, присуждение происходит по решению комиссии, состоящей из преподавателей университета и сотрудников Фонда. Две стипендии присуждаются за научные достижения и одна – за активную общественную деятельность.

Директор Фонда Геннадий Теребков подчеркнул, что стипендиальная программа в РГУ является частью программы Фонда Юрия Лужкова по поддержке активной талантливой молодежи, в которую также входит долгосрочное сотрудничество с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», в рамках которого учреждена ежегодная именная премия Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор». При поддержке Фонда также проводится исследование научного вклада Ю.М. Лужкова в развитие Москвы студентами РОСНОУ, наследие мэра уже легло в основу магистерских диссертаций учащихся.

Фонд Юрия Лужкова является постоянным партнером образовательной акции Вольного экономического общества России «Всероссийский экономический диктант», уделяя особое внимание поддержке молодых экономистов: так, самый юный победитель в конкурсе на лучший вопрос к диктанту получает особый приз от Фонда Юрия Лужкова.

Елена Батурина, председатель совета Фонда Юрия Лужкова, поблагодарила руководство РГУ нефти и газа Губкина за сотрудничество в ходе реализации данной инициативы, отметив: «Всем известно, какое важное место в жизни Юрия Михайловича занимала его альма-матер, как сильно он радел за развитие вузов и подготовку специалистов, способных качественно преобразовывать промышленность страны. Поддержка талантливой молодежи – очень важное направление работы фонда, созданного в память о его служении Москве и России».

Ректор РГУ В.Г. Мартынов напомнил о том, что Юрий Михайлович являлся Почетным доктором и выпускником университета: «Мы всегда будем гордиться Юрием Михайловичем как выпускником Губкинского университета и чтить его память как крупного государственного деятеля, талантливейшего ученого, инженера и управленца. Мы рады видеть, что фонд его имени продолжает его работу по поддержке лучших умов страны, внося вклад в развитие ее интеллектуального и профессионального будущего».

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина основан в 1930 году академиком И.М. Губкиным и является головным вузом в системе нефтегазового образования России. Юрий Михайлович Лужков поступил на факультет инженерной механики университета в 1953 году. По его словам, полученные там знания были крайне полезны ему для управления городским хозяйством столицы: «Здесь я получил очень много, а главное – умение самостоятельно мыслить и находить решения в нестандартных ситуациях».

На фото: Елена Батурина, председатель совета Фонда Юрия Лужкова