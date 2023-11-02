Поддержка TCL ведущих команд призвана повысить уровень просмотра спортивных программ

TCL Electronics, один из ведущих брендов потребительской электроники и входящий в двойку лучших брендов в мире по производству телевизоров, обеспечивает возможность высококачественного просмотра спортивных состязаний из любого дома в Европе в течение всего октября, насыщенного европейскими спортивными событиями. С учетом того, что на повестке были напряженные отборочные турниры крупных футбольных состязаний и крупнейший мировой турнир по регби, любителям спорта по понятным причинам было чем заняться в прошлом месяце. Принимая во внимание то количество времени, которое уделяется просмотру больших турниров, TCL понимает важность создания телевизоров, которые дают максимальные впечатления от просмотра передач. За счет технологии и поддержки крупных команд лиг благодаря обширному портфелю патентов бренд TCL дарит спортивный дух миллионам своих потребителей.

TCL: ярый поборник ценности спортивных состязаний

Являясь пионером технологии в области дисплеев, TCL работает над иммерсивными развлечениями и моментами волшебства для аудитории по всему миру. Поэтому TCL понимает всю силу воздействия, которую может иметь просмотр «живых» спортивных состязаний на сердца и жизни людей, объединяя их по мере того, как они делятся моментами счастья и разочарования, которые неизбежно присутствуют во время любых важных матчей.

Постоянное партнерство TCL со спортивными командами и игроками высшего уровня демонстрирует непреходящую приверженность компании к высокой оценке хобби страстных поклонников по всему миру. Благодаря особому вниманию, которое уделяется спонсорству европейских футбольных команд и команд регби высшего уровня, и созданию доступных передовых технологий TCL привносит волшебство спорта в дома миллионов европейцев, подтверждая свое постоянную преданность данному региону.

Ведущие технологии в области производства телевизоров, разработанные специально для просмотра спортивных программ

Как и с любым стадионом, когда дело доходит до размера экрана, чем больше – тем лучше. TCL знает, что контент, показанный на большом экране, может иметь еще больший эффект на зрителей, и поэтому упорно работает над расширением линейки телевизоров с диагональю от 65 до 98 дюймов. Флагманский продукт компании TCL, ЖК-телевизор QD-Mini серии TCL X95, с инновационной пиковой яркостью, а также TCL C805 доступны в диагонали до 98″ на некоторых ранках. Более того, являясь брендом номер 1 в мире в сегменте телевизоров с диагональю 98 дюймов, компания TCL недавно представила самую доступную 98-дюймовую модель – TCL P745, а это значит, что еще больше людей смогут смотреть спортивные состязания на экране с теми же чувствами, с которыми они смотрели бы их вживую на стадионе.

Помимо более крупных экранов, в своей последней ЖК-линейке QD-Mini компания TCL использовала ряд передовых технологий для более четкой, сглаженной и детальной картинки для движущихся объектов с большим количеством динамических сцен. Используемый TCL процессор AiPQ Processor 3.0 поставляется с Ai-MEMC, способным преобразовывать изображения с низкой частотой в изображения с высокой частотой, восстанавливая суперсглаженный визуальный ряд без размывания объектов или разрывов, достигая эффекта непрерывности действия. В сочетании с варьируемой частотой обновления кадров в 144 Гц, которая может адаптироваться под разные форматы входного сигнала в режиме реального времени, впечатления от просмотра спортивных состязаний поднимаются на совершенно новый уровень. Мячи парят в воздухе без заминок, чтобы вы могли увидеть точный момент забивания гола благодаря непревзойденно низкой задержке входного сигнала.

Включение спортивного режима, который классифицирует изображение на основе восприятия ИИ и адаптирует соответствующие параметры качества, а именно яркость, контрастность, цвет и резкость, также привносит в дома «живой» дух стадиона благодаря экспрессии миллиардов цветов. Представьте себе самую яркую экипировку команд, самое зеленое поле и самое голубое небо, чтобы вывести впечатления от просмотра на новый уровень.