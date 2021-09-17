Поддержку «Теннисному турниру памяти Ю. М. Лужкова» оказывает Фонд Юрия Лужкова

В память о Юрии Лужкове организован всероссийский теннисный турнир



18 сентября в Национальном теннисном центре имени Х.А. Самаранча стартуют Всероссийские юношеские соревнования среди игроков в возрасте до 15 лет «Теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» категории 1А РТТ. Организаторами турнира выступили Департамент спорта г. Москвы, Федерация тенниса г. Москвы при поддержке Федерации тенниса России и Фонда Юрия Лужкова.

Фонд Юрия Лужкова предоставляет победителям турнира призы в виде денежных сертификатов на приобретение теннисной экипировки.

Поддержка турнира проводится в рамках работы Фонда по увековечению памяти Юрия Лужкова, продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, среди которых беспрецедентное развитие спортивной жизни столицы, и в том числе многолетняя поддержка российского тенниса.

«Теннис я ставлю на первое место, – говорил он на турнире в честь своего 80-летия, также организованном в Национальном теннисном центре, – потому что это игра высочайшего интеллекта. Наверное, никогда в жизни я не брошу этот потрясающий, прекрасный вид спорта, который годится для любого возраста…»

В обращении к участникам турнира президент ФТР Шамиль Тарпищев подчеркнул: «Спорт в жизни Юрия Михайловича всегда был на особенном месте. Футбольные и теннисные баталии между коллегами и друзьями сделали из него не просто любителя, а опытного профессионала спорта. Особенную любовь и преданность Юрий Михайлович испытывал к теннису. Его непосредственное участие в организации матчей чемпионатов мира, проходивших в Москве, поддержка и внимание к международному турниру «Кубок Кремля», и, конечно, бесконечные часы, проведённые на трибунах в качестве преданного болельщика, всё это говорит о том огромном вкладе, который внёс Юрий Михайлович в дело развития нашего любимого вида спорта!»

Федерация тенниса России и Федерация тенниса Москвы выразили благодарность Фонду Юрия Михайловича Лужкова и лично Елене Николаевне Батуриной за поддержку доброй традиции проведения теннисных соревнований в столице.

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