Поддержку Всероссийским юношеским соревнованиям памяти Ю.М. Лужкова оказал Фонд Юрия Лужкова

В Москве завершились Всероссийские юношеские соревнования среди игроков в возрасте до 15 лет «Теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова» категории 1А РТТ. Организаторами турнира выступили Департамент спорта г. Москвы, Федерация тенниса г. Москвы при поддержке Федерации тенниса России и Фонда Юрия Лужкова

Церемонии награждения победителей для парного и одиночного разрядов состоялись в Национальном теннисном центре имени Х.А. Самаранча.

Победителями первого теннисного турнира памяти Ю.М. Лужкова в одиночном разряде стали Екатерина Тупицина и Роман Харламов, второе место заняли Милана Цулыгина и Кузьма Гомзяков, а третье — Катарина Миллер и Алексей Фролов. В смешанном парном разряде первое место заняли Мария Бесараб и Даниил Елисеев, второе — Дарья Беляева и Федор Алтухов, третье — Катарина Миллер и Филипп Долотов.

В ходе церемоний награждения кубки и призы спортсменам вручали президент Федерации тенниса Москвы Евгений Пантелеев, вице-президент и генеральный директор Российского теннисного тура Владимир Лазарев, исполнительный директор Федерации тенниса Москвы Олег Сергиенко, главный тренер Москвы по теннису Денис Фураев, главный судья соревнований Сергей Смирнов, ведущий специалист отдела управления турнирами РТТ Ольга Сонина и член Совета Фонда Юрия Лужкова Владимир Алешин.

Фонд Юрия Лужкова предоставил победителям турнира призы в виде денежных сертификатов на приобретение теннисной экипировки. В своем обращении член Совета Фонда Владимир Алешин поздравил юных теннисистов с победой и сказал: «Для Юрия Михайловича Лужкова теннис был не просто одним из любимых спортивных занятий, он называл теннис игрой высочайшего интеллекта. И сегодня мы с радостью наблюдали за вашей игрой, доказывающей, что блестящее будущее российского тенниса — в ваших надежных руках».

Президент Федерации тенниса Москвы Евгений Пантелеев также вспомнил о Юрии Лужкове и его любви к теннису: «Для нас всех Юрий Михайлович – никак не бывший мэр Москвы; он навсегда останется человеком, который возглавил город в очень тяжелое для нашей страны время и сделал очень многое, в том числе для развития спорта. И в благодарность за то, что он сделал для московского и российского тенниса, мы посвящаем этот турнир ему, и намерены сделать его ежегодным».

Поддержка турнира проводится в рамках работы Фонда по увековечению памяти Юрия Лужкова, продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, среди которых беспрецедентное развитие спортивной жизни столицы, и, в том числе, многолетняя поддержка российского тенниса.

Федерация тенниса России и Федерация тенниса Москвы выразили благодарность Фонду Юрия Михайловича Лужкова и лично Елене Николаевне Батуриной за поддержку доброй традиции проведения теннисных соревнований в столице.