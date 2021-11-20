Подписчики SATO всегда могут выиграть полезный приз

Многие арендаторы квартир SATO состоят в сообществе «Вконтакте», где удобно следить за новостями, делиться радостями и участвовать в конкурсах. В 2021 году прошли любопытные конкурсы, которые были приурочены к разным сезонам. Победители получили ценные и весьма полезные подарки.

Летом, в разгар жаркой погоды, состоялся конкурс с очень простыми условиями: участникам группы требовалось поставить лайк и заявить в комментариях о своём желании попытать счастья. С помощью генератора случайных чисел, был выбран победитель, который получил настольный вентилятор от Tefal.

Позже, в конце августа, с такими же крайне простыми правилами, прошёл конкурс, призом в котором стала умная колонка с «Алисой», от компании «Яндекс». Победитель мог выбрать цвет колонки, чтобы она соответствовала дизайну его квартиры.

Ещё один конкурс прошёл в сентябре, когда жаркая погода сменилась необычными для этого месяца холодами. Пока, завернувшись в плед, жильцы мечтали об отоплении, победитель получил обогреватель, чтобы тепло и уютно в доме было в любую погоду, независимо от состояния батарей центрального отопления.

Финская компания SATO предлагает в аренду по-скандинавски комфортные квартиры в Санкт-Петербурге. Это жильё в лучших районах города, просторное, комфортное, с современным дизайном интерьеров. Кроме самой аренды, компания предлагает клининг, парковку и другие удобства, позволяющие не задумываться о бытовых проблемах.