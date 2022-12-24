Подведены итоги Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы»

Культурно-просветительские программы для школьников реализуются АНО «Агентством развития внутреннего туризма» при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образования».

В рамках программы были организованы БЕСПЛАТНЫЕ однодневные экскурсионные и двухдневные туристические поездки по военно-историческим маршрутам Приморского края, с посещением объектов военно-исторического наследия для школьников. Маршруты знакомили с памятными местами, информацией об основании города, укреплении границ государства на Востоке и становлении Владивостока как военной базы на Дальнем Востоке, особое внимание уделялось маршрутам, связанным с Великой Отечественной войной. Ребята познакомились с героическими страницами в истории Дальневосточной столицы.

Объекты посещения: Корабельная набережная, мемориальный комплекс «Боевая Слава Тихоокеанского флота», Вечный огонь, Книга памяти, Мемориальная Гвардейская Краснознамённая подводная лодка С-56, Памятник морякам торгового флота, погибшим во время Великой Отечественной войны, Аллея юнг, Памятник М. Цукановой на территории военного госпиталя, Школа пехотинцев, Военное морское училище им. Макарова С.О, Парк Победы.

Целью программы является воспитание патриотических чувств у детей, подростков и волонтеров-участников проекта, пробуждение интереса к изучению культурно-исторического наследия нашей страны через экскурсионные и культурно-просветительские программы. Участниками программы стали школьники как из Владивостока, так и из различных населённых пунктов Приморского края.

Во время движения туристического автобуса в салоне демонстрировались видеоролики и фильмы военно-исторической направленности, содействующие развитию чувства национальной гордости!

Участниками экскурсий стали школьники, курсанты военных училищ, кадеты, члены военно-патриотических клубов, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Все экскурсии для детей проводились БЕСПЛАТНО.

Перевозка детей осуществлялась на комфортабельных автобусах 2018 года с системами ГЛОНАСС, ТАХОГРАФ, трехточечными ремнями безопасности, кондиционером, микрофоном, TV, DVD.

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Справочно: Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы» реализуется в рамках Национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ». В 2022 году оператором реализации культурно-просветительских программ для школьников выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Общественно-государственная организация «Российский фонд культуры», Автономная некоммерческая организация «Агентство развития внутреннего туризма».

В рамках программы «Дороги Победы» ежегодно проводятся тысячи бесплатных экскурсий для детей в музеи, связанные с историей и культурой России, на объекты историко-культурного наследия, в Города-Герои, Города Воинской славы. Участниками программы стали более 1 миллиона детей со всей России.

Региональным туроператором в Приморье в 2022 году выступила компания ООО «Восток Интур», при партнерстве Приморского отделения Русского Географического Общества изучения Амурского края.