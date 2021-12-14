Поэт Гуцериев стал автором стихов в новой песне Славы

Авторство стихов нового шлягера Славы «Голодная любовь» принадлежит прославленному поэту Михаилу Гуцериеву. Следует сказать, что данная композиция является шестой совместной работой творческого дуэта.

За музыкальную часть песни отвечали композиторы Тимофей Леонтьев и Виктор Дробыш.

В данный момент ведется подготовка к съемкам видеоклипа на новую песню. Они должны начаться в самом скором времени.

Артистка говорит о подлинном творческом наслаждении от работы с таким мастером, как Гуцериев. Певица называет его поэзию «магией». Раскрытию все новых граней певицы и ее личной жизни способствует любая песня поэта, вошедшая в репертуар Славы. «Голодная любовь», по признанию артистки, это ее песня и песня о ней. Она говорит, что проживет ее полностью, без остатка.

Новая песня является своего рода продолжением композиции «Одиночество», которой Слава покорила публику в 2010 г. После первого прочтения стихов Гуцериева артистка ощутила близость нового творения с «Одиночеством». Второе «Одиночество» — так Слава охарактеризовала свою новую композицию.