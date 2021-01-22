Покоряя женские сердца: чем предприниматель и дизайнер Марта Фролова вдохновляется при создании коллекции одежды

“Нечего надеть” — проблема каждой женщины, непонятная каждому мужчине. Девушки сталкиваются с тем, что новая одежда быстро выходит из строя или из моды. Парни же считают их капризными и ненасытными. Марта Фролова — предприниматель, дизайнер, основатель бренда одежды Martache и Martache Woman — рассказывает, как ей удается создавать красивую и универсальную одежду на все времена.

Есть, что надеть

Одежды сейчас, и правда, слишком много. Рынок переполнен доступными товарами на любой вкус, а общество устало от потребления. Совершая покупку, люди серьезно задумываются, точно ли им это необходимо. Появляется мода на избавление от ненужных вещей.

“Мне нравится, что люди стали более осознанными и демонстрируют это в выборе одежды. Они уже не хотят каждый месяц покупать кофту из полиэстера, заполняя пространство в доме. А после первой стирки еще и видеть на ней катышки” — делится Марта Фролова, предприниматель, дизайнер, основатель бренда одежды Martache и Martache Woman.

Девушка считает, что прежде, чем создавать одежду, надо сформулировать идею и посыл бренда. Бренд Марты не гонится за модой и горячими трендами. Она даже называет себя и свою аудиторию «поздними последователями». Это не значит, что они немодные. Дело в том, что Martache делает упор на базовые вещи, которые можно будет носить долго. Им важны чистые цвета, качественная ткань, опрятность — все то, что необходимо гардеробу каждой женщины.

Тем более, основа аудитории бренда — мамы и девушки, которые работают в офисе. Им не нужны колготки в сетку или боа, хотя на подиуме это и смотрится эффектно. Поэтому создательница одежды всегда стремится к лаконичности.

На одной волне с клиентами

Дизайнеру всегда нужны идеи. Марта Фролова вдохновляется своими клиентами. Она регулярно общается с посетительницами в шоурумах, пока помогает подобрать лук. Девушка видит, что в своей внешности клиентки хотят скрыть, а что — подчеркнуть. Понимает, как они выглядят, чего хотят, и слушает их предложения.

“Покупатели шутят, что наша одежда — как Икея: все со всем сочетается. В этом заключается фишка бренда. Вещи прошлых сезонов, которые у нас купили 1-2 года назад, сочетаются с одеждой, которую мы производим сейчас” — подчеркивает Марта Фролова, предприниматель, дизайнер, основатель бренда одежды Martache и Martache Woman.

Сапожник в сапогах

Марта Фролова создает только то, что носит сама. Гардероб девушки на 98% состоит из ее вещей, поэтому она точно знает, что с чем сочетается, а чего не хватает. “Я анализирую, как продукт ведет себя после стирки, как хранится. Знаю, что с новой юбкой могу надеть лонгслив, который мы делали 2 года назад. Мало того что он хорошо сохранился, так он еще и актуален до сих пор. И идеально подходит под эту юбку” — объясняет дизайнер и основатель бренда одежды Martache и Martache Woman, Марта Фролова.

В работу она вкладывает весь свой личный опыт. После рождения детей и развода девушка выросла как личность, полюбила себя. Марта понимала, что после родов фигура изменилась, поэтому научилась по-новому подчеркивать свои достоинства через одежду, чтобы чувствовать себя уверенной. Теперь она помогает своим клиенткам достичь того же с помощью бренда Martache.

Приобретение одежды сегодня — это не “фастфуд”, а изысканное удовольствие. Поэтому хороший дизайнер всегда помнит, какие эмоции хочет подарить клиенту, когда создает очередную коллекцию.

Источник: Звезды.ru