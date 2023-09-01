Полина Гагарина и Сергей Жуков: популярные артисты выступят на концерте ко Дню города в «Лужниках»

Перед гостями выступят известные российские артисты, а Большая спортивная арена превратится в мини-версию Москвы с самыми узнаваемыми местами.

9 сентября на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» пройдет концерт в честь Дня города. Арена стадиона на один вечер станет мини-версией столицы с самыми узнаваемыми местами: бульварами и проспектами, реками и парками. Участие бесплатное, билет можно получить на сайте, там же есть и подробная программа.

«Олимпийский комплекс “Лужники” стал одной из самых масштабных площадок Московского урбанистического форума. Именно здесь состоится концерт ко Дню города. В номерах популярных исполнителей, спортсменов и артистов балета будут отражены история столицы и изменения, которые произошли во всех сферах жизни за последние 12 лет. Приглашаем всех!» — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Шоу начнется в 18:00. На сцену выйдут Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, Олег и Родион Газмановы, ST, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Kvatro и другие. Затем начнется сольный концерт группы «Руки вверх!».

Главная особенность представления — возможность увидеть настоящий город в миниатюре. Зрители изучат карту с Садовым, Бульварным, Третьим транспортным и Московским центральным кольцом, Московскими центральными диаметрами, дорожными развязками. На Большой спортивной арене будут показаны знаковые места, которые олицетворяют разные направления жизни города и важную инфраструктуру: ВДНХ, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дом культуры «ГЭС-2», Северный речной вокзал, парк «Зарядье», инновационный кластер «Ломоносов».

День города станет одним из ключевых событий Московского урбанистического форума, который продлится до 10 сентября на четырех крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Форум знакомит жителей и гостей столицы с возможностями и трендами в экономике, культуре, бизнесе, экологии, медицине, строительстве, транспорте, построении карьеры, развитии общественных пространств и других направлениях.