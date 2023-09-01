Полина Гагарина и Сергей Жуков: популярные артисты выступят на концерте ко Дню города в «Лужниках»

Москва
1 сентября 2023

Перед гостями выступят известные российские артисты, а Большая спортивная арена превратится в мини-версию Москвы с самыми узнаваемыми местами.

9 сентября на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» пройдет концерт в честь Дня города. Арена стадиона на один вечер станет мини-версией столицы с самыми узнаваемыми местами: бульварами и проспектами, реками и парками. Участие бесплатное, билет можно получить на сайте, там же есть и подробная программа.

«Олимпийский комплекс “Лужники” стал одной из самых масштабных площадок Московского урбанистического форума. Именно здесь состоится концерт ко Дню города. В номерах популярных исполнителей, спортсменов и артистов балета будут отражены история столицы и изменения, которые произошли во всех сферах жизни за последние 12 лет. Приглашаем всех!» — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Шоу начнется в 18:00. На сцену выйдут Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, Олег и Родион Газмановы, ST, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Kvatro и другие. Затем начнется сольный концерт группы «Руки вверх!».

Главная особенность представления — возможность увидеть настоящий город в миниатюре. Зрители изучат карту с Садовым, Бульварным, Третьим транспортным и Московским центральным кольцом, Московскими центральными диаметрами, дорожными развязками. На Большой спортивной арене будут показаны знаковые места, которые олицетворяют разные направления жизни города и важную инфраструктуру: ВДНХ, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дом культуры «ГЭС-2», Северный речной вокзал, парк «Зарядье», инновационный кластер «Ломоносов».

День города станет одним из ключевых событий Московского урбанистического форума, который продлится до 10 сентября на четырех крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Форум знакомит жителей и гостей столицы с возможностями и трендами в экономике, культуре, бизнесе, экологии, медицине, строительстве, транспорте, построении карьеры, развитии общественных пространств и других направлениях.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Московский инновационный кластер выходит на международный уровень

Технологии

CATL запускает сверхбыструю зарядку аккумуляторов Shenxing, открывая новую эру зарядок

Общество

Popping Boba производства Tachiz Group достигает новых высот как чай с шариками будущего

Общество

В рамках опроса большинство россиян заявили о готовности платить за лицензионные программы