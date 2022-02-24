Политнавигатор: Украина договорилась с Bayraktar об оснащении БПЛА системами для совершения химических атак

Журналистами опубликован сенсационный документ, доказывающий факт наличия необычных договорённостей производителей ударных беспилотных систем Bayraktar и руководства Украина. Украинская сторона просит производителя оборудовать беспилотники «контейнерами объёмом свыше 20 л», пишет издание «Политнавигатор».

Речь идёт – ни больше, ни меньше – о размещении специальной системы распыления аэрозолей, позволяющей совершать химические атаки, к производству которой приступают на предприятии «Мотор-Сич» (Запорожье), не так давно возвращенном в госсобственность после изъятия у китайских инвесторов.

Для чего Украине понадобились столь специфические системы? Где и какие аэрозоли планируется распылять с Байрактаров? Вряд ли это будут сельскохозяйственные нужды – удобрения, пестициды…

А вот военное назначение этих дорогих «игрушек» вполне вероятно, особенно учитывая обилие провокаций на Донбассе. С разнообразными химическими веществами, запрещёнными различными конвенциями, Киев тоже проблем не испытывает, поскольку здесь всё ещё работают мощные советские химические предприятия, а также современные иностранные биологические лаборатории, которых на территории страны существует уже несколько.

Таким образом, высока вероятность использования Киевом в боевых действиях «грязной бомбы». И высока вероятность того, что организованную украинскими военными провокацию постараются приписать России и ЛДНР.

Недавно о вероятности применения в Донбассе химоружия вслед за киевским руководством предупреждали и некоторые западные политики, включая и неоднократно пойманного на недобросовестных заявлениях Госсекретаря США Энтони Блинкена, пугавшего «готовностью Москвы пойти на «вымышленное или же реальное использование химического оружия».

«В ответ на эту провокацию правительство России может заявить, что должно защищать русских на Украине. Далее начнется нападение. Российские бомбы и ракеты полетят на Украину, связь будет нарушена, ключевые учреждения – заблокированы. Российские танки и солдаты пойдут к ключевым объектам, уже нанесенным на карту, в т.ч. на Киев», – «ванговал» американский ястреб.

Этими «прощупывающими» заявлениями Блинкен фактически подтвердил, что США было известно о «коллаборации» между производителями, и это была подготовка «правильного» общественного мнения на Западе.

Из этой же серии недавняя просьба Киева к НАТО о предоставлении помощи «на случай крупных чрезвычайных ситуаций, затрагивающих гражданское население».

В качестве «помощи» Украина запросила десятки тысяч пар защитных и медицинских перчаток, 70 000 костюмов химзащиты, десятки единиц спецтехники и автомобилей, оборудование для связи и разминирования.

Ещё раньше Bayraktar и завод «Мотор-Січ» достигли договоренности об изготовлении украинской стороной мощных двигателей.

По словам гендиректора турецкой компании Халука Байрактара, украинские авиационные промышленные технологии самого высокого мирового уровня, поэтому партнерам есть что предложить друг другу. Им была выражена уверенность в том, что усилиями украинских и турецких ученых партнеры выйдут на новые горизонты по производству качественных БПЛА.