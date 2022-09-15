Полувстроенный шкаф-купе: характеристика

Общество
15 сентября 2022

Сегодня многие люди отдают предпочтение встроенным шкафам, которые устанавливаются в нишу. А если помещении отсутствует углубление в стене, можно установить полувстроенный шкаф.

Что это – полувстроенный шкаф-купе?

Полувстроенные шкафы не имеют боковых и задних стенок, пола и верхней части. Стенки корпуса заменяют стены помещения, то есть ниши, в которую установлено изделие (либо модель может растянуться по всему периметру стены, если позволяют размеры комнаты). Таким образом, устанавливаются только опорные части конструкции, дверцы и внутренние элементы в виде полочек и вешалок – все это и представляет собой встроенный шкаф.

Каким должен быть полувстроенный шкаф-купе? Как правило, он имеет одну или несколько боковых стенок. Для установки такого шкафа необязательно использовать углубление или целую стену, его можно разместить в углу и частично приставить к стене.

Особенности конструкций

Характеристики полувстроенного шкафа-купе:

  1. подходит для установки на кухне, в детскую, спальню, прихожую и гостиную;
  2. характеризуется большой вместительностью, можно организовать удобное пространство для хранения разных вещей;
  3. из-за отсутствия задней стенки внутреннее наполнение каркаса крепится на стены, поэтому шкаф статичен и не подвергается легким перестановкам;
  4. служит дополнительной звукоизоляцией благодаря монтажу перед стеной;
  5. раздвижные створки не требуют дополнительного пространства при распахивании, что существенно экономит место.

Помимо эргономичности и функциональности, можно выбрать разную отделку створок. Шкафы-купе характеризуются современным внешним видом и сочетаются с разными дизайнами интерьера.

Приобрести полувстроенный шкаф-купе в Москве можно по выгодной цене, получив при этом высокое качество и гарантию от производителя. Создать стильный и функциональный интерьер при помощи правильной мебели – это легко! 

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