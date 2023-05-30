«Полярный диктант» написали 2.5 тыс. столичных школьников

Москва
30 мая 2023

В Москве в рамках краеведческого конкурса «Юный полярник» учащиеся столичных школ приняли участие в проекте «Полярный диктант».

По правилам конкурса допускалось и дистанционное участие, через сайт конкурса, сообщают Аргументы.ру.

Учащиеся 5-9 классов прежде, чем получить допуск к участию в конкурсе, ознакомились с особенностями природы и историей освоения Арктической зоны РФ, изложенных в специальном курсе из 11 лекций.

По информации председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова на данный момент свыше 2,5 тысячи московских школьников уже написали «Полярный диктант», являющийся заключительным заданием проекта «Юный полярник». Работы были организованы во всех административных округах Москвы и в онлайн-режиме. Роль же Центральной площадки была традиционно отведена «Парку Яуза».

Авторы 200 лучших примут участие в экскурсиях в Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск или Тобольск. А трое победителей получат право принять участие в экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы».

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