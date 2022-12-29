Пользователям «Р7-Офис» доступна десктопная версия

Общество
29 декабря 2022

Как уточнили в компании, десктопная версия офисного пакета «Р7-Офис» действительно существует.

В состав десктопной версии «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, а также средства для просмотра и воспроизведения файлов.

Редактор текстов позволяет работать с текстовыми документами, поддерживает шаблоны, стили, подготовку к печати и экспорт в популярные форматы, включая PDF и FB2. В редакторе таблиц можно создавать сводные таблицы, диаграммы, работать с формулами. Редактор презентаций поддерживает анимацию и предлагает несколько шаблонов оформления слайдов. А средства для просмотра и воспроизведения файлов открывают графические и мультимедийные файлы всех известных форматов.

Десктопная версия «Р7-Офис» подойдет, если часто приходится работать в офлайн, — она не зависит от подключения к интернету и не требует загрузки документов в сеть, что важно при работе с приватными файлами. Кроме того, решение совместимо со всеми известными форматами и умеет работать с документами OOXML, содержащими сложное форматирование.

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