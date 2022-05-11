Помощь и поддержка малому бизнесу: с начала года предприниматели получили почти 39 тысяч консультаций

Москва
11 мая 2022

Предпринимателям рассказывают о мерах поддержки и помогают подобрать ту, которая подходит конкретному бизнесу.

Почти 39 тысяч консультаций с начала года оказали специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) столичным предпринимателям. Наиболее востребованной темой стала общая информация о доступных мерах городской поддержки, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Среди других популярных вопросов — льготное кредитование, содействие арендаторам, запуск стартапа.

«За первые четыре месяца было проведено около 39 тысяч консультаций. Больше 10,5 тысячи из них касались существующих мер поддержки московского бизнеса. Специалисты МБМ не просто рассказывают о доступных на сегодняшний день субсидиях и грантах, но и подбирают для обратившихся предпринимателей конкретные виды помощи», — уточнила Наталья Сергунина.

Она отметила, что с 12 марта также работает прямая линия по вопросам поддержки бизнеса в условиях санкций. Уже обработано свыше двух тысяч звонков.

Бесплатно получить консультации по вопросам ведения своего дела в столице — от регистрации до масштабирования — могут все желающие. Вопросы принимаются по телефону: +7 495 225-14-14, онлайн на портале mbm.mos.ru или в одном из центров услуг для бизнеса, где специалисты МБМ расскажут предпринимателям об имущественных, образовательных и финансовых мерах поддержки.

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