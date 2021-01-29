Популяризировать металлы «Норникеля» позволит выход компании на Deutsche Börse

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» разместил цифровые биржевые инструменты, обеспеченные металлами (ETC), на немецкой фондовой бирже Deutsche Börse и планирует их вывод на Лондонскую фондовую биржу (LSE) в течение нескольких дней, сообщает компания.

Фонд обеспечивает вклад физического металла — палладия, платины, золота и серебра в инструменты ETC.

Хранение металла обеспечивает Tokentrust AG, который также предоставляет свою блокчейн-платформу Atomyze, построенную на технологии распределенных реестров. Она позволяет цифровизовать активы, что сокращает затраты, обеспечивает большую прозрачность и доступность.

В самом «Норникеле» отмечают привлекательность инструмента.

«Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми активами при невысоких транзакционных издержках», — отметил руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.

Палладиевый фонд выпустил токены 22 декабря прошлого года для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными промышленными партнерами — Traxys SA и Umicore SA. Компания анонсировала стратегические планы встраивать бизнес в цифровую экосистему, позволяющую отслеживать происхождение производимых им металлов.

