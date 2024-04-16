«Порт свободной торговли Хайнань и я»: взгляд на трансформации Хайнаня

13 апреля Хайнаньский международный медиа-центр выпустил оригинальный фильм «Порт свободной торговли Хайнань и я». Он использует истории людей как яркий способ показать внешнему миру работу по строительству порта свободной торговли с китайской спецификой и изменения, произошедшие с Хайнанем после создания порта свободной торговли.

Основными темами фильма «Порт свободной торговли Хайнань и я» являются научно-технические инновации, открытие для внешнего мира, возрождение сельских районов, а также зеленое и низкоуглеродное развитие. Яркие истории реальных людей на Хайнаньской национальной исследовательской базе селекции и размножения, в порту Янпу, в демонстрационной зоне Боао с почти нулевым выбросом углерода и в деревне Маона используются для иллюстрации того, как жители Хайнаня стремятся быть первопроходцами, постоянно внедряют инновации, усердно работают над быстрым строительством порта свободной торговли с китайской спецификой и глобальным влиянием и строят красивый новый Хайнань.

Шесть лет назад — на собрании, посвященном 30-летию основания провинции Хайнань и особой экономической зоны Хайнань 13 апреля 2018 года — президент Китая Си Цзиньпин объявил о решении превратить весь Хайнань в пилотную зону свободной торговли. После того как Центральный комитет КПК согласился поддержать Хайнань в строительстве этой пилотной зоны свободной торговли на всем острове, началось постепенное изучение и постоянное продвижение создания порта свободной торговли с китайской спецификой наряду с поэтапным обнародованием политики и институциональных систем для свободной торговли.

В течение последних нескольких лет Хайнань последовательно поддерживал открытость на высоком уровне, чтобы служить общей национальной стратегии и руководить высококачественным развитием провинции. Институциональная основа порта свободной торговли, характеризующаяся «либерализацией и облегчением торговли и инвестиций, свободным и удобным потоком трансграничных потоков капитала и людей, а также безопасным и упорядоченным потоком данных», в основном сформировалась. Строительство порта свободной торговли Хайнань окончательно оформилось и начало оказывать влияние, став усилителем и ускорителем качественного развития Хайнаня. В прошлом году рост многих экономических и социальных показателей Хайнаня был одним из самых высоких в стране. Хайнань также продемонстрировал двунаправленность в открытости, позволив миру разделить возможности развития Хайнаня и Китая.