Портал «Образовал» предлагает услуги по поиску и подбору образовательных курсов

Группа компаний «Кеды профессора» объявила о запуске масштабного проекта «Образовал» – сервиса поиска и подбора лучших образовательных курсов.

Цель «Образовала» ¬– собрать в одном месте исчерпывающую, объективную информацию о ведущих учебных программах и предельно облегчить их выбор. Сервис позволяет сравнить курсы между собой по ряду базовых показателей: тематика, состав и насыщенность программы, рейтинг, стоимость. Каталог содержит курсы, охватывающие практически все сферы деятельности: от IT и digital до изучения иностранных языков и творчества различного направления. Их рейтинг формируется на основе анализа отзывов, размещённых на специализированных ресурсах и в соцсетях.

Поисковой фильтр «Образовала» состоит из 15 пунктов. Со временем система подстраивается под запросы пользователя и формирует выдачу, наиболее соответствующую его предпочтениям. Для дополнительного удобства существуют тематические и отраслевые подборки курсов, справочники преподавателей, образовательных платформ, вузов.

Поиск и отбор информации для пополнения базы данных максимально автоматизирован. Это позволяет вести непрерывный мониторинг представленных на рынке предложений и производить ежедневные обновления.

Ещё одна особенность: агрегатор курсов Obrazoval абсолютно бесплатный для пользователей. Услугами портала может воспользоваться любой желающий без ограничений. Кроме того, на «Образовале» размещены и бесплатные курсы, если их качество соответствует требованиям.

«Образовал» рассчитан на три условных группы целевой аудитории:

Люди в поиске образовательных курсов.

Это могут быть желающие обучиться профессии «с нуля», закрепить или повысить уровень уже имеющихся компетенций, прослушать лекции, принять участие в вебинаре, освоить новые для себя навыки.

Специалисты HR-служб, организующие образовательные программы или курсы повышения квалификации для сотрудников своих компаний.

Вузы, частные преподаватели, компании и онлайн-платформы, предлагающие образовательные услуги.

В ближайших планах создателей «Образовала» – запуск мобильного приложения iOS и Android.

Справочно:

Цифры «Образовал»: 3 550 онлайн-курсов, 82 проверенных образовательных организации, 5 925 преподавателей, 6 650 отзывов по курсам.

«Кеды профессора» – группа компаний, более восьми лет создающая и внедряющая онлайн-сервисы и современные решения в образовании и управлении персоналом для государственных учреждений и крупного бизнеса. Среди заказчиков и партнёров ГК «Кеды профессора»: МФТИ, ВШЭ, РУДН и др.

Фото: Freepik