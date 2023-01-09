Портал «Узнай Москву» в 2022 году посетили более 1,6 миллиона раз

Особый интерес у пользователей вызывает прогулка по новогодней столице и исторические маршруты.

В 2022 году портал «Узнай Москву» посетили более 1,6 миллиона раз, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Пользователи участвовали в викторинах, изучали историю зданий и биографии известных жителей столицы разных эпох. Одним из самых популярных стал раздел «Маршруты», где собрано свыше 240 вариантов прогулок по Москве.

«Из года в год городской интерактивный гид становится удобнее и интереснее для москвичей и туристов. В 2022-м им воспользовались больше полутора миллионов раз. Весной онлайн-путеводитель по столице вошел в число лауреатов международного конкурса в сфере информационных технологий, а совсем недавно, в декабре, он получил премию Рунета», — рассказала Наталья Сергунина.

Чаще всего к порталу обращаются москвичи, туристы из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

В 2022 году на сайте и в мобильном приложении «Узнай Москву» опубликовали свыше 40 новых маршрутов. Онлайн-путеводитель содержит фотографии, описания зданий, улиц, памятников и аудиогиды. Благодаря этому обычную прогулку по городу можно превратить в познавательную экскурсию.

Например, в приложении есть аудиогид по экспозиции павильона «Умный город» на ВДНХ. Он познакомит более чем с 20 экспонатами, посвященными современным технологиям и сервисам во всех ключевых отраслях жизни столицы.

Популярные маршруты на портале «Узнай Москву»

Самый популярный маршрут 2022 года — «Огни новогодней Москвы». Его просмотрели более 11 тысяч раз. Пользователи могут полюбоваться праздничным убранством центральных улиц и площадей, прогуляться по бульварам и познакомиться с историей разных достопримечательностей. Прогулка начинается на Никитском бульваре, а завершается на Красной площади.

На втором месте маршрут «Москва в Смутное время». Прогулка проходит по знаковым местам, связанным с победой народного ополчения над польскими интервентами. Одна из остановок — памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому — лидерам второго ополчения, освободившего Москву в 1612 году.

Большой интерес вызывает и экскурсия «По бывшему Белому городу», который существовал на территории Москвы в XVI–XVIII веках. Он находился между Кремлем и Китай-городом с одной стороны и современным Бульварным кольцом с другой.

В лидерах также оказался маршрут по одному из древнейших районов столицы — Зарядью. Он составлен так, чтобы москвичи и гости города смогли познакомиться как с уникальными историческими постройками, так и с современными сооружениями. Во время часовой прогулки пользователи увидят палаты, в которых родился первый царь из династии Романовых, узнают, где нашли самый крупный клад в истории Москвы, а также посетят парк «Зарядье». Экскурсия дополнена аудиогидом, рассказывающим интересные факты об объектах парка, — например, как в ледяной пещере поддерживается минусовая температура и сколько тонн может выдержать парящий мост.

Всего на портале «Узнай Москву» опубликованы фотографии и описание более 2,2 тысячи зданий, 690 памятников, 350 музеев, а также сведения о 334 исторических личностях. Проект доступен в формате мобильного приложения, его можно скачать в AppStore и Google Play. Пользователям смартфонов на Android доступна также облегченная версия приложения, она подойдет для устройств с невысокими техническими характеристиками.