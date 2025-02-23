После отклонения иска женщины в отношении ложных обвинений в изнасиловании, Шон JAY-Z Картер опубликовал заявление  

Шон JAY-Z Картер (Shawn «JAY-Z» Carter) опубликовал следующее заявление в ответ на окончательное отклонение иска Тони Базби (Tony Buzbee) от имени женщины, чья личность не раскрывается:

«Сегодня наша победа. Легкомысленные, фиктивные и ужасающие обвинения отклонены. Этот гражданский иск был безосновательным и ни к чему не ведущим. Выдуманная ими история была бы смехотворной, если бы не серьезность обвинений. Я бы никому не пожелал пройти через такое. Причиненную моей жене, моим детям, моим близким и мне травму нельзя оставлять без внимания.

Этот адвокат 1-800 подает иск, скрывая личность истицы, и когда они быстро понимают, что получить денег не удастся, это не влечет для них никаких последствий. Произошел сбой системы.

Конечно же, суд должен защищать жертв, но с такой же этической ответственностью суды должны защищать невиновных от совершенно бездоказательных обвинений. Пусть правда восторжествует в равной степени для всех жертв и для всех ложно обвиненных».

После отклонения иска, поданного Базби в декабре 2024 года, адвокат Картера Алекс Спиро (Alex Spiro) также сделал заявление, сказав:

«Ложное дело против JAY-Z, которое никогда не должно было рассматриваться, окончательно отклонено. Лично столкнувшись с отвратительными и ложными обвинениями, JAY-Z сделал то, на что решаются немногие, — он дал отпор, он не поддался, не заплатил ни 1 цента, он победил и очистил свое имя».

Ложные утверждения истицы были разоблачены изданием NBC News в статье, опубликованной в декабре. Первоначально истица заявила NBC News, что она говорила с музыкантом Бенджи Мэдденом (Benji Madden) на афтепати, где произошло предполагаемое нападение, но представитель Бенджи и его брата Джоэла (Joel) подтвердил изданию, что ни один из братьев не присутствовал на VMA 2000 года, потому что они были на гастролях на Среднем Западе. Кроме того, истица сказала, что ее отец забрал ее после предполагаемого нападения, но он не подтвердил ее рассказ, заявив NBC News, что он «не может подтвердить утверждения».

Сфабрикованная ложь истицы еще больше раскрылась после того, как она указала, что смотрела шоу Video Music Awards 2000 года на большом экране снаружи концертного зала Radio City Music Hall. Однако, по данным департамента полиции Нью-Йорка, в том году разрешения на установку большого экрана не выдавалось. Она также сказала, что «наткнулась» на лимузин, хотя зона для лимузинов находилась в нескольких кварталах от концертного зала.

Ложное утверждение о том, что нападение произошло 7 сентября 2000 года в «большой белой резиденции с закрытой U-образной подъездной дорогой» в Нью-Йорке примерно в 20 минутах езды от Radio City Music Hall, было также опровергнуто. В конечном итоге выяснилось, что соответствующих описанию истицы домов в Нью-Йорке в радиусе 20 минут езды не существовало.