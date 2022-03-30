Поставки продукции Zepp Health в 2021 году выросли на 60%

Пресс-релизы
30 марта 2022

Компания Zepp Health, один из мировых лидеров в области носимых интеллектуальных устройств и цифровых технологий для здравоохранения, объявила, что по состоянию на 31 декабря 2021 года ее совокупный объем поставок интеллектуальных устройств превысил 200 миллионов единиц.

Это произошло спустя всего два года после того, как в августе 2019 г. компания достигла своего первого рубежа, поставив пользователям по всему миру 100 миллионов носимых смарт-устройств.

Согласно финансовому отчету компании Zepp Health, в 2021 году ее собственные бренды Amazfit и Zepp продемонстрировали высокие показатели продаж, а поставки продукции выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

Годовой доход компании также вырос и достиг 6,25 млрд юаней, увеличившись на 45,8% в основном благодаря тому, что на долю ее собственных брендовых товаров пришлось 46,5% от общей выручки.

По данным аналитической компании Counterpoint, в 2021 г. рынок смарт-часов показал здоровый рост в 24%, а всемирно известный бренд носимых смарт-устройств Amazfit, принадлежащий компании Zepp Health, продемонстрировал более высокие темпы роста по сравнению со среднерыночным показателем и составил 5,1% от общемирового объема поставок в данном сегменте.

Для того чтобы повысить качество обслуживания, помочь миллионам людей во всем мире вести более здоровый образ жизни и дать им возможность для самовыражения, компания Zepp Health теперь не только предлагает продукцию собственного бренда Amazfit и премиум-бренда смарт-часов Zepp, но и приложения Zepp и Zepp Life. Оба бренда используют передовые технологии для анализа данных, обеспечивающие всестороннее глубокое и точное понимание показателей состояния здоровья пользователей.

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