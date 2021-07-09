Потребитель выбирает хризотил: рязанская компания «Фибратек» получила престижную награду

В Рязани в начале июля вручили дипломы «Доверие потребителей» предприятиям, ответственно подходящих к ведению бизнеса. Организатором XVII регионального конкурса выступил Совет Рязанского областного отделения «Опора России». Об этом сообщил телеканал «Россия 1» в программе «Вести». В число призеров вошла компания «Фибратек». Благодаря своему инновационному подходу компании удалось сохранить цены на уровне прежних лет, расширить ассортимент продукции и выполнить все социальные обязательства перед работниками в полном объеме, не смотря на экономические потрясения, обрушившиеся на нашу страну за последние два года.

«Эта награда – это результат большой командной работы. Я хочу поблагодарить наш коллектив, команду инвесторов, партнеров, наших клиентов. Мы существуем чуть более 5 лет, за это время стали лидерами отрасли – занимаем около 30% рынка страны» — отметил в интервью журналистам генеральный директор предприятия Денис Гольм. «Фибратек» производит продукцию на основе хризотилового волокна. Благодаря ему фасадные плиты, кровельные материалы, конструкционные листы, огнеупорный картон и другие продукты обладают уникальной совокупностью полезных свойств: они не горят, не плавятся, не выделяют вредные пары при нагреве, обладают высокой устойчивостью к механическим повреждениям и долговечностью. Так, прочность хризотилового волокна на разрыв составляет 300 кг/мм2, что сравнимо с многими марками стали. К примеру, срок гарантии на шифер от «Фибратек» составляет 50 лет. Он обладает низкой теплопроводностью, высоким уровнем шумоизоляции, химически инертен.

При этом стоимость продукции остается низкой по сравнению с функциональными аналогами на рынке. Секрет прост – отечественное сырье вместе с внедрением современных технологий в производство позволяют держать цены в «народном» сегменте. Большинство продуктов производится из хризотилового волокна, цемента и воды. Именно поэтому продукция компании присутствует в 65 регионах страны. Помимо эффективного производства «Фибратек» наладил производственные технологии таким образом, чтобы удовлетворять нестандартные запросы клиентов. Компания работает с самыми сложными проектами, проводит поддержку объектовой работы. Строительные материалы «Фибратек» применяют в частном строительстве, программах капитального ремонта, при возведении многоэтажных домов и общественных помещений, при строительстве инфраструктурных объектов и многого другого.