Потребление нелегальных сигарет в РФ превысило 1 млрд пачек в год

Основной объем нелегального рынка сигарет – контрабанда из ЕАЭС

Наибольший вклад в незаконный оборот табачной продукции в России вносят сигареты, нелегально ввезенные в Россию из стран-членов ЕАЭС. Из них 84,5% это сигареты белорусского происхождения, 13,6% приходится на Армению, 1,8% – на Казахстан, 0,1% – на Киргизию. Такие данные были озвучены на круглом столе в Общественной палате РФ «Проблема контрабанды табачной продукции в России».

Заместитель начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Андрей Майоров, выступая на круглом столе, особо отметил, что с 1 апреля текущего года табачная продукция включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Благодаря этой мере с апреля 2024 года таможенные органы уже завели 11 уголовных дел по незаконному обороту табачной продукции. Для сравнения, за весь прошлый год органами ФТС было заведено всего 11 уголовных дел и 142 дела об административных правонарушениях в отношении нелегальной торговли табаком.

Начальник Управления разрешительной и контрольной деятельности в сфере табачного рынка Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Тимур Татаринцев обратил внимание на эффективность использования системы ГИС МТ в работе ведомства. В части импорта табачных и никотинсодержащей продукции, из системы видно, что легальный импорт увеличивается. По его мнению, это косвенно свидетельствует о том, что «нелегальный ввоз можно считать стремящимся к снижению».

Однако объем нелегального рынка по-прежнему высок. Как сообщила директор АНО «ННЦК» Ирина Бушина, доля нелегального оборота табачных изделий в 2023 году достигла 13,4%. В конце 2022 года этот показатель равнялся 12,9%. Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислава Заславского отметил, что объем потребления нелегальной продукции за тот же период вырос с 954 млн пачек до 1,1 млрд пачек.

При этом снижаются объемы изъятий нелегальной табачной продукции правоохранительными органами. Так, по данным Заславского, в 2023 году было изъято 676 млн штук сигарет, что на 32% меньше, чем в 2022 году, когда было изъято более 1 млрд сигарет.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин,«потери бюджета от нелегального оборота табака перевалили за 100 млрд рублей и, к сожалению, не уменьшаются год от года, а только растут». Ущерб федеральному бюджету от нелегальных сигарет в 2023 году, по оценке рыночных экспертов, превышает 130 млрд рублей.

Рябухин отметил решения, внедрение которых сможет кардинально изменить ситуацию на табачном рынке. Среди них отмена обязательного уведомления за сутки до проведения проверочного мероприятия Роспотребнадзором, перераспределение 15% табачных акцизов в региональные бюджеты, а также дальнейшая гармонизация ставок акцизов в станах ЕАЭС.

Сегодня уже установлена индикативная ставка акциза на сигареты в рамках Соглашения о гармонизации на следующей период: она составит 45 евро к 2029 году. При этом диапазон отклонений на 20% в большую или меньшую сторону остается, что сохраняет экономические стимулы для контрабандистов. «Необходимо поэтапное снижение диапазона отклонений фактических ставок акциза для обеспечения планомерной унификации ставок во всех странах Союза. В этом случае исчезнет и главная экономическая предпосылка для нелегального ввоза табачной продукции в Россию», — заявил менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин.

Кроме того, по мнению участников дискуссии, необходимым инструментом для предотвращения нелегальных перетоков из стран ЕАЭС является использование навигационных пломб при транспортировке табачной продукции на территории Союза. Начальник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Анна Рабушко, отметила, что, несмотря на то что ратификация Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС состоялась еще в прошлом году, техническая готовность стран на сегодняшний день разная. При этом, по словам Рабушко, Россия и Белоруссия полностью готовы к применению навигационных пломб. «Надеемся, что ближе к концу этого года мы начнем реализацию соглашения», — сказала она.