Повалий получила статуэтку на премии «Шансон Года» за песню на слова Гуцериева

Общество
16 августа 2021

На прошедшей церемонии вручения премии «Шансон Года 2020/2021», вручаемой по случаю дня рождения радиостанции «Шансон», статуэтку в виде золотого гитарного грифа получила известная певица Таисия Повалий за песню «Особенные слова». Композитором песни значится Виктория Кохана, а стихи к ней написал российский поэт Михаил Гуцериев.

Певица объяснила, чем обусловлен успех песни. По ее мнению, большую популярность ей обеспечил мощнейший смысловой подтекст. И вообще, считает Повалий, лирика Гуцериева – это правда жизни, в «Особенных словах», например, затронуто сразу несколько важнейших социальных тем, близких каждому – любовь, бережное отношение к партнеру, отношения в семье, контакт с детьми. Это песня-исповедь о любви во всех её проявлениях, считает певица Таисия Повалий.

Впечатляющим также стало исполнение Хором Турецкого песни на стихи Гуцериева «Ленинградский горьковатый хлеб». Произведение, посвященное памяти всех жертв и героев Великой Отечественной, зал слушал стоя.

Всего Гуцериев получил десять наград. Кроме Повалий и Хора Турецкого, награды за исполнение песен поэта получили Нина Шацкая, Слава, ВИА «Волга-Волга», дуэт Алёны Петровской и Евгения Росса, Владислав Медяник, Рада Рай.

Фото: Продюсерский центр Михаила Гуцериева

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