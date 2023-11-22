 «Пояс и путь»: путь экологического развития компании Jinergy

Мир
22 ноября 2023

2023 год является юбилейным для инициативы «Пояс и путь» и знаменует собой десятилетие основания компании Jinergy. В настоящее время компания поставляет эффективные солнечные модули более чем в 50 стран мира, а платформа для обмена практическим опытом в рамках инициативы «Пояс и путь» помогает ей активно выходить за пределы Китая, вносить вклад в развитие низкоуглеродной экономики и вовлекать в экологически чистую энергетику страны, расположенные вдоль маршрута инициативы.

За последние десять лет Китай установил отношения сотрудничества со 152 странами и 32 международными организациями, а китайские товары доставляются в более 300 портов мира. Проверенные транспортные решения, имеющиеся в распоряжении Jinergy, довершают формирование коммерческой сети компании на ключевых зарубежных рынках.

Китай посвятил эти 10 лет созданию глобальной сети взаимодействия, состоящей из экономических коридоров в рамках международного сотрудничества по программе «Пояс и путь», международных транспортных путей и информационных магистралей, а также железных и автомобильных дорог, аэропортов, портов, трубопроводов и электросетей.

В зарубежном бизнесе Jinergy по-прежнему доминирует поставка солнечных модулей. Примечательно, что в последние годы компания начала ориентироваться на дифференцированные потребности рынка, разрабатывая индивидуализированные решения для различных сценариев использования (легкие модули для элитных жилых ландшафтных проектов, модули, выдерживающие высокое давление, для районов с суровым климатом и т. д.) и предпочтений дизайна (полностью черные панели или панели с прозрачным задним листом). Эти индивидуальные продукты получают все большее признание за рубежом, что способствует расширению бизнеса Jinergy на новые регионы.

Jinergy — это китайское государственное предприятие, которое одним из первым приняло на вооружение стратегию выхода на глобальный рынок. К настоящему времени компании Jinergy удалось создать мощную сеть сотрудничества в целом ряде стран и регионов мира, заложить прочный фундамент эксплуатационного опыта и завоевать положительную репутацию среди клиентов.

В настоящее время китайские предприятия по выпуску продукции для солнечной энергетики выходят на следующий этап международной экспансии. В результате активных усилий по расширению зарубежного сотрудничества компания Jinergy прошла сертификацию во многих странах и регионах мира. Благодаря высочайшему уровню обслуживания и репутации ведущего поставщика на различных международных рынках компания Jinergy постоянно повышает свой общий потенциал. Следуя маршрутом китайской инициативы «Пояс и путь», компания Jinergy стремится продвигать на мировой рынок эффективную, высоконадежную продукцию с низким уровнем выброса углерода, содействуя процессу экологической трансформации.     

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