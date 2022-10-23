Правила пожарной безопасности в бане: как подготовиться с умом

Баня является одним из объектов повышенной пожарной опасности. Согласно анализу обстановки с пожарами за 6 месяцев 2022 года по РФ от Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС зарегистрировано 8 244 пожара, что составляет 4,2 % от общего числа возгораний в жилых зданиях. Во время возгораний погибло 45 человек, а травмы получили 108. И хотя за последние годы количество пожаров сократилось, все равно проблема остается довольно острой. Большинство экспертов сходятся во мнении, что лучшим способом обезопасить себя от возгорания является профилактика, а точнее – использование правильных строительных материалов.

В частности, управление гражданской защиты Кыштыма в своей группе ВК рекомендует использовать при строительстве бани провода с асбестовой изоляцией. Хризотиловый асбест, который используют на территории России, является диэлектриком, т.е. не проводит электрический ток. В случае короткого замыкания искра не сможет поджечь стены деревянной бани. Также хризотил активно применяют и в других областях строительства. Из него изготавливают более 300 видов промышленных товаров, в том числе множество строительных материалов. Это плоский инженерный лист, трубы, теплоизоляция для дымохода, так называемая «асбестовая кошма» и многое другое. Все продукты на основе хризотила обладают одним важным качеством – они не горят. Хризотиловое волокно выдерживает нагрев до 1500°С, что превышает температуру плавления многих марок стали. Все материалы с использованием хризотила имеют класс «НГ», т.е. «негорючий» – при любой температуре они не загораются, не плавятся, не выделяют вредные пары. Более того, они плохо проводят тепло, так что ими можно изолировать потенциально пожароопасные элементы бани от контакта с жаром, к примеру, с перегретым дымоходом. Ряд специалистов рекомендуют стелить асбестовую кошму перед печным зевом – на неё будут падать случайные искры и угольки, и, следовательно, пол не загорится.

Специалисты МЧС рекомендуют использовать хризотиловые материалы не только из-за их высоких эксплуатационных свойств, но и из-за их доступности на отечественном рынке. Российская хризотиловая промышленность имеет полный цикл производства на территории нашей страны, что означает – в любом регионе можно найти нужные строительные материалы в достаточном количестве по доступной цене. Работники экстренных служб прекрасно понимают, что далеко не все жители нашей страны могут позволить себе дорогие решения, и потому советуют проверенное, практичное и надежное средство, которое обезопасит их от пожара на долгие десятилетия. И да, последнее тоже важно – средний срок службы, скажем, хризотилцементного плоского листа составляет около 30 лет. Влажная и горячая среда в бане ему никак не повредит, поскольку он обладает высокой устойчивостью, как к различным температурам, так и воздействию влаги. Дополнительно, низкая теплопроводность подобных элементов повысит энергоэффективность здания, и, как следствие, уменьшит необходимое количество топливо для достижения и поддержания нужной температуры.