Правительство РФ компенсирует убытки зоопарков и дельфинариев Кубани из-за вспышки Covid-19

В рамках масштабной государственной программы поддержки отраслей, наиболее пострадавших от вспышки новой коронавирусной инфекции Covid-19, Правительство России выделит средства на субсидирование прямых расходов кубанских зоопарков и дельфинариев. Для этих учреждений Краснодарского края предусмотрены субсидии общим объемом 47,4 млн рублей.

В перечень организаций, которые получат субсидии кабмина, включены сочинский дельфинарий «Морская звезда», новороссийский Парк «ДоДо», а также крупный анапский дельфинарий, расположенный в ландшафтно-флористическом заказнике Большого Утриша.

«На получение государственных субсидий для поддержки хозяйственной деятельности зоопарков и дельфинариев в Правительство России из различных федеральных субъектов поступило 67 заявок. Из них в кабмине одобрили 30 заявок. Общий объем субсидий превысит 153 миллиона рублей. Свыше 47 миллионов рублей – а это около 30% от всего объема выделенных дотаций – будет направлено на Кубань», – рассказала Мария Золотухина, врио главы Минтуризма Краснодарского края.

Она отметила, что в регионе подобные развлекательные учреждения всегда востребованы среди отдыхающих туристов. Вместе с тем, из-за вспышки Covid-19 и введения короновирусных ограничений, эти организации не получали практически никакого дохода от посетителей. Одновременно с этим, они вынуждены были тратить свои оборотные средства на питание, уход и лечение животных.