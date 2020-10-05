Православные общественники требуют сделать следствие об убийстве царской семьи открытым

Православные общественники, деятели культуры и известные историки обратились к главе СК Бастрыкину с просьбой выполнить свое же обещание и требование закона – сделать следствие по делу об убийстве царской семьи открытым. Об этом пишет «Совершенно Секретно». Следствие официально ведется с 1991 года, но остается засекреченным. В деле по-прежнему много вопросов и со временем их становится всё больше. Издание пишет, что авторы обращения не исключают версию, связанную с ритуальным характером убийства императора и семьи Николая Второго. Найти ответы на вопросы, при каких обстоятельствах была уничтожена семья Романовых, кто был заказчиком, какими были истинные цели преступления должно непредвзятое следствие. До сих пор множество сомнений вызывают найденные останки жертв и точность их опознания. Экспертизы фонда Василия Великого доказали, что екатеринбургские останки не являются останками царской семьи. Об этом говорят и факты, озвученные на конференции в Сретенском монастыре под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. На останках, которые считают принадлежащими царской семье, нет характерных следов разрубания — известно, что мучеников расчленяли прямо в одежде. Еще в 1918-19 году свидетели рассказывали о том, что к месту убийства у Ганиной Ямы доставили бочки с бензином и серной кислотой, чтобы сжечь тела. Поросенков Лог, где и были подняты останки, в этих показаниях не упоминался. Стоматологические доказательства, на которые опирается следователь Владимир Соловьев, добавляют сомнений. Ужасающее состояние зубов противоречит фактам: Романовы следили за их здоровьем.

Об этих и других неясностях заявили в обращении к Александру Бастрыкину десять историков и православных деятелей. Подписано обращение президентом русского культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого — Василием Бойко-Великим с пояснением: «узник СИЗО».