Праздничный концерт «Здравствуй, страна героев!» состоялся в Кремле

День Героев Отечества, отмечаемый в России 9 декабря, – один из самых молодых праздников нашей страны, но один из самых важных. По сложившейся традиции эта памятная дата, установленная Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года, ежегодно отмечается праздничным концертом «Здравствуй, страна героев!», проводимым при поддержке Правительства Москвы. Организатором концерта выступила Автономная некоммерческая организация «Культурно-патриотический центр «Армия и культура», созданная по инициативе народного артиста СССР, Героя Труда РФ В.С. Ланового. Партнером мероприятия стал Государственный фонд «Защитники Отечества», председатель фонда – Анна Цивилева. Художественным руководителем мероприятия является народный артист РФ, президент Международного союза деятелей эстрадного искусства Петр Михайлович Шаболтай.

Торжественный концерт, состоявшийся в Государственном Кремлевском дворце 6 декабря 2023 года, посвящён тем россиянам, чей воинский, гражданский, трудовой подвиг стал яркой страницей истории России. Главными действующими лицами мероприятия стали Герои Советского Союза, Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ из различных областей и сфер деятельности, ветераны Вооруженных Сил РФ и участники специальной военной операции, космонавты, артисты и спортсмены. В числе почетных гостей праздника были участники Великой Отечественной войны, кавалеры Ордена Славы, члены Ассоциации Героев России, Клуба Героев и Клуба адмиралов, члены ВОО «Трудовая доблесть России», ветераны локальных войн и вооружённых конфликтов, матери-героини, родители Героев России, погибших в ходе СВО и являющихся примером силы духа для нашей молодёжи и всех граждан России. В зале ГКД присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, общественные деятели и волонтеры, деятели науки и искусства, спортсмены, врачи, спасатели, кадеты, курсанты, юнармейцы и суворовцы.

Праздничная программа началась в фойе Кремлевского дворца, где зрители подпевали выступающим артистам и танцевали под известные композиции. Стены фойе украсили живописные полотна выставки «Донбасс. Герои». На выставке были представлены работы художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова, посвященные героям Донбасса, проявившим невероятное мужество и самоотверженность. На полотнах художников запечатлены настоящие герои нашего времени: жители Донецкой республики и ополченцы. Также в фойе работала полевая почта и любой желающий мог написать и отправить письмо на фронт нашим бойцам.

На сцене Государственного Кремлевского дворца выступили народные и заслуженные артисты России: Стас Михайлов, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Екатерина Гусева, Сергей Войтенко, Аскар Абдразаков, Александр Маршал, Сергей Волчков, Варвара, Евгений Кунгуров; популярные исполнители: Виталий Аксенов, Анастасия Макеева, Дмитрий Колдун, Юрий Кононов, а также прославленные коллективы: Государственная академическая хоровая капелла имени А. А. Юрлова, Московский театр танца и песни «Калина красная», группа «Земляне», балет Аллы Духовой «ТОДЕС», сборная команда России по художественной гимнастике в групповых упражнениях (главный тренер Герой Труда РФ Ирина Винер). Также доброй традицией стало участие в концерте Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева. Праздничный вечер провели популярные телеведущие Руслан Осташко и Олеся Лосева.

С любовью и гордостью ведущие приветствовали в этот праздничный вечер главных участников концерта «Здравствуй, страна героев», занявших почетные места перед сценой. С благодарностью произносились имена людей, чьи подвиги и достижения наполняли сердца зрителей гордостью и вдохновением. Их присутствие сделало этот вечер по-настоящему особенным, и зрители продолжительными аплодисментами благодарили их за вдохновенный труд и ратный подвиг.

В торжественном мероприятии приняли участие: председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России, генерал-полковник В. Н. Бондарев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Герой РФ, генерал-полковник В. А. Шаманов; сопредседатель Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» С.А. Макаров; заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по просвещению Н.М. Нурбагандов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, Герой РФ А.А. Сафронов; Герой Советского Союза Валерий Анатольевич Бурков (инок Киприан); ветераны Великой Отечественной войны: участник Сталинградской битвы, танкист, гвардеец Дмитрий Иванович Рязанцев, связной партизанского отряда им. Щорса Третьей Минской партизанской бригады Владимир Захарович Логунов, санитарный врач Мария Михайловна Рохлина; Герои России, участники СВО: Рустам Сайфуллин, Михаил Петелин, Алексей Бяков, Данияр Джартанов, Андрей Фроленков, Максим Шоломов; ветераны боевых действий: Олег Шалаев, Роман Леденев, Александр Цибин, Сергей Левкин и многие другие.

Дорога к подвигу начинается задолго до его совершения, и у каждого она своя. Во время концерта со сцены прозвучали имена и славные истории подвигов павших Героев России: Магомеда Нурбагандова, Романа Филиппова, Евгения Родионова, Нурмагомеда Гаджимагомедова, Алексея Катериничева, Владимира Жоги, Ольги Качуры, Тимура Дудкина, Евгения Груздева, Александра Аксёнова и других.

Во время исполнения песни «Русский танк Алёша» на сцену вышли все три члена героического экипажа танка Т-80: командир Александр Леваков, механик Филипп Евсеев, наводчик Алексей Неустроев. Они в неравном бою на своем танке выстояли и отразили атаку противника на Запорожском направлении. Зрители стоя чествовали героев.

На большую сцену Кремлевского дворца приглашали и самого юного героя – Федора Симоненко из Брянской области, который, будучи раненым, вывел из-под огня украинских диверсантов двух девочек. Брянский школьник указом президента Владимира Путина был награжден медалью «За отвагу» и ведомственной медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага». Федор стал примером подлинного детского патриотизма, и это было особенно важно для двух тысяч детей, находящихся в зале. Так совпало, что 6 декабря он отмечал свой 11-й день рождения. Подарком для Феди стала экскурсия в Музей Победы.

Директор АНО «Армия и культура» Антонина Ивановна Журавлева: «Сегодня мы чествуем созидателей, победителей и защитников. Героев разных поколений, показавших примеры беззаветной любви к Отечеству. Мужество и доблесть наших воинов, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, их верность славным воинским традициям является ярким примером для подрастающего поколения. Огромное спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении концерта «Здравствуй, страна героев!». От всего сердца благодарю наших героев за невероятное мужество, отвагу и патриотизм, за их самоотверженность и веру в нашу страну, нашу победу! Сильные духом, смелые, мужественные, великие люди нашей страны! От всей России, от имени всего многомиллионного народа – низкий поклон вам и благодарность за подвиг. С праздником вас, Герои! Сегодня я также хотела бы обратиться к молодой аудитории. АНО «Армия и культура» приглашает принять участие в конкурсе плаката «Гордись своими героями!» в рамках общественно-патриотической акции «Горжусь тобой, боец России!». Одной из главных целей конкурса является поддержка боевого и морального духа военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Все работы будут размещены на сайте АНО «Армия и Культура». Победители будут награждены ценными призами, а авторы 5 лучших работ посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Это отличная возможность поддержать наших военнослужащих, вдохновиться духом патриотизма и проявить свои творческие способности! Данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив».

Телеверсия концерта была показана 9 декабря на Первом канале.

Феникс Фламм