Праздник Великой Победы должен прийти в каждый кубанский город – Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг, 8 апреля провел заседание организационного комитета «Победа». В ходе мероприятия глава региона поручил краевым чиновникам и общественникам тщательно проработать организацию праздничной программы, приуроченной ко Дню Великой Победы, при условии участия ограниченного количества зрителей. Решающим фактором в этом выступит эпидемическая обстановка в регионе.

Уже известно, что масштабный парад пройдет в Новороссийске, а в Краснодаре будет организовано торжественное шествие ветеранов и жителей города. Кубанский губернатор отметил, что в последнее время эпидемическая обстановка в регионе вселяет осторожный оптимизм, что позволяет говорить – праздничные мероприятия можно будет провести в каждом городе края – с присутствием зрителей, количество которых будет все же ограничено.

«В честь Дня Победы в 2020 году на нашей Главной площади вообще не было никакого парада. В этом году мы решились на его проведение. Вместе с тем, он состоится в урезанном формате. Ответственным лицам поручаю проработать вариант, чтобы парад на Главной площади все же состоялся с участием ветеранов и зрителей – пусть даже и в ограниченном количестве. Принципиально важно, чтобы наши ветераны, да и все прочие участники шествий и торжеств, соблюдали социальную дистанцию», – сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что с более или менее строгими эпидемическими ограничениями Парады Победы должны пройти в каждом городе Краснодарского края.