Предельная отпускная цена на «Арепливир» зарегистрирована Федеральной антимонопольной службой

Важную новость сообщила ФАС РФ на текущей неделе. В условиях распространения коронавирусной инфекции ведомство согласовало предельную отпускную цену на «Арепливир». Создателем этого «антикоронавирусного» лекарственного препарата является ГК «ПРОМОМЕД» — один из лидеров российской фармацевтической отрасли. Отмечается, что стоимость лекарства будет составлять 100 рублей за одну таблетку, снижение предельной отпускной цены составило более 50%. Ведомство выражает уверенность в том, что благодаря этому доступность «Арепливира» для населения нашей страны повысится.

Комментарием к событию поделился главный исполнительный директор ГК «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев. Он подчеркнул, что в условиях ухудшения ситуации на коронавирусном «фронте» людям крайне необходим эффективный, безопасный и качественный препарат. Доступность лекарственного обеспечения играет ключевую роль и в сохранности здоровья людей, и в развитии экономики нашей страны, — отметил представитель компании-производителя лекарства.