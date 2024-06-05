Предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк о ребрендинге: «Мы опять перелистнули страницу и пошли дальше»

Экономика
5 июня 2024

Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк в интервью «Ведомостям» рассказал о новой долгосрочной стратегии группы.

По его совам, сейчас открывается новая страница в развитии бренда. Происходит эволюция бренда «Тинькофф», развивающегося с 2006 года, в бренд «Т-Банк». «Тинькофф» создал в РФ топовый финтех мира, и в распоряжении компании имеются предложения для экспорта на международные рынки.Довольно давно стартовал процесс перерождения герба в желтый щит и букву «Т». Символ является элементом защиты, в данный момент он выполнен в лаконичных, простых линиях. Данный знак ассоциируется с экосистемой «Тинькофф».

Как отметил Близнюк, сокращение брендов и их упрощение – важнейший тренд сегодня. Такой подход является правильным и современным. «Тинькофф» всегда шел по пути упрощения и изменений, однако он был сложным для онлайн-коммуникаций с клиентом. В наши дни, когда смартфоны стали неотъемлемой частью человека, архаично и неудобно смотрится геральдика с циферками на логотипе иконки приложения. Поэтому группа «Тинькофф» приняла решение перевернуть страницу и пойти дальше, в будущее. Тем более, что в прошлом это всегда приносило ей успех.

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