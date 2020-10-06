Предприятие КРЭТ запустит производство уникальных бионических протезов

НПО «Квант» (входит в АО «КРЭТ») готовится к запуску серийного производства уникальных модульных протезов SmartLi. Сегодня предприятие является базовым производственным партнером по изготовлению протезов, именно в его цехах выпускаются все основные комплектующие изделий.

Отечественные протезы просты в управлении и обладают широким функционалом: инженерам удалось предусмотреть до 14 шаблонов схватов. Наличие датчиков усилия, размещенных на изделии, позволяет манипулировать даже хрупкими и легко деформируемыми предметами.

«Предприятия Концерна обладают, без преувеличения колоссальным опытом работы в высокотехнологичных отраслях промышленности. Наши технологии, технические возможности и компетенции сотрудников позволяют создавать уникальную продукцию. Например, бионические протезы, разработанные новогородскими инженерами, качественно отличаются от аналогов. Их функциональность, легкость сущетвенно расширит возможности людей с ампутациями или аномалиями, снизит их зависимость от посторонней помощи и даже позволит заниматься спортом», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов.

В 2018 году при поддержке НПО «Квант» уже были изготовлены первые прототипы продукции. Один из них – индивидуальный протез предплечья тогда передан на опытно-промышленные испытания школьнице Марии из Ленинградской области.

На основании данных испытаний протезы были усовершенствованы, изготовлены новые образцы продукции, отличающийся расширенным функционалом. В настоящее время завершается этап их пилотирования и апробации – несколько месяцев добровольцы тестировали новые протезы.

После завершения активной фазы исследований устройства останутся у участников испытаний. Получит обновленное изделие и Мария из Ленинградской области – уже в начале октября девочке передадут индивидуальный модульный протез предплечья.

Разработчики протезов – инновационное предприятие «Технобионик». В тесном сотрудничестве с НПО «Квант» они разработали линейку из шести видов модульных протезов, включая специальные искусственные кисти для детей от пяти лет, – вес детских моделей составляет всего 100 г.

«Производство протезов будет полностью осуществляться силами НПО «Квант».

В течение полугода на базе предприятия выпустят первую серию готовых изделий. Предполагается, что на «Кванте» будет запущено и дальнейшее серийное производство протезов», — рассказал директор компании «Технобионик» Станислав Муравьев.

Модульная конструкция протезов позволяет адаптировать изделие под потребности конкретных пациентов, например, для случаев частичной ампутации или отдельных видов врожденных аномалий. Еще одно преимущество модульного подхода – возможность серийного выпуска составных элементов, что снижает себестоимость изделий, сроки их изготовления и ремонта.

Стоимость зарубежных функциональных аналогов протезов варьируется в диапазоне 2−4 млн рублей. Планируется, что новгородский протез будет выпускаться по цене 400 тыс. рублей. Данная сумма не превышает выплаты Фонда социального страхования. Иными словами, изделие может быть получено пациентом фактически бесплатно – за счет государства.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.