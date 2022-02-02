Предприниматель Иван Бакуров и его агентство Ivans Media закроют трем подписчикам кредиты на общую сумму 1,5 миллиона рублей

Владелец компании Ivans Media Иван Бакуров собрал самых топовых звезд и блогеров, чтобы помочь своим подписчикам избавиться от кредитов или оставить деньги себе. Всего будет выбрано трое победителей, каждый из которых получит по 500 тысяч рублей.

В промо-акции Ивана принимают участие такие селебритис и блогеры, как Ольга Бузова, Кристина Асмус, Яна Рудковская, Валерия, Лера Кудрявцева, Карина Аракелян, Катя Голышева, Ева Пилоян, Курбан Омаров, Дарья Пынзарь, Этери Снхчян, Кристина Русинович, Араик Галстян, Елена Сажина, Игорь Оськин.

Иван Бакуров — известный предприниматель, а большая лояльность и доверие к нему со стороны известных персон требует его личного участия в таких больших проектах. Иван уже много лет сотрудничает со звездами, например, он проводил розыгрыш сумок Louis Vuitton в блоге у Яны Рудковской и других знаменитостей, а также делал конкурс вместе с Ксенией Собчак.

Подробности участия описаны в аккаунте Ивана https://www.instagram.com/ivan_bakyrov/