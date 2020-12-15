Предприниматель Марика Сухая: «Мое правило – выходить из зоны комфорта, это дает очень хороший рост»

Бывает ли так, что просыпаешься с четким пониманием, чему хочешь посвятить себя и свою жизнь? У основателя студии и академии для мастеров перманентного макияжа Марики Сухой случилось именно таким образом. С 10-месячным малышом на руках она начала свою бизнес-деятельность и сейчас является одним из лучших мастеров перманентного макияжа в СНГ. Как удалось к этому прийти?

Старт в профессии

Первые шаги на своем любимом поприще Марика начала делать после переезда в Москву и рождения ребенка. У семьи было сложное финансовое положение.

«Я загорелась идеей заниматься бровями в один миг: просто проснулась однажды и поняла, что пойду этому учиться. Попросила у мужа в подарок на 14 февраля необходимую сумму и окончила курсы», – вспоминает основатель студии перманентного макияжа Марика Сухая.

Далее был достаточно длительный этап поиска клиентов: первая посетительница пришла спустя 4 недели. А уже через 8 месяцев у Марики велась запись по 3-4 человека в день. Она устроилась работать в салоне по архитектуре бровей, ведя прием в небольшом, но уютном личном кабинете. Заработок удвоился и достиг уровня по 10-15 тысяч рублей, а далее пошло по нарастающей.

Спустя год девушка уже преподавала в выбранной сфере, но оказалось, что это – только начало пути.

Новое направление и новые сложности

Когда муж спросил Марику, не думает ли она освоить перманентный макияж, та только посмеялась: «Где татуировки, а где я?». Но идея закралась в голову, и совсем скоро девушка выбрала одну из лучших на тот момент московских школ по татуажу и приступила к обучению.

«Записалась к ним, заняла у тети 120 тысяч. Страха не было – просто пошла и начала пробовать», – утверждает международный эксперт в области PMU Марика Сухая.

К сожалению, на курсах многого не додали – например, того, что касается колористики и отработки навыков на практике. Поэтому делать губы и глаза сначала мастер не рисковала – сосредоточилась на бровях, и первую работу выполняла 5 часов, самостоятельно отрабатывая технический перманентный макияж.

Оттачивание мастерства

Любовь к рисованию, желание развиваться дальше и нарабатывать опыт стали той самой «занозой», которая не давала останавливаться на достигнутом. Марика утверждает, что если надеть корону и сказать: «Я все могу», значит, ты пропал как мастер. Время идет, меняются тенденции, появляются новые машинки и пигменты, поэтому важно постоянно совершенствоваться.

«Я летала по многим конференциям, ездила в Эстонию. Я и по сей день прохожу мастер-классы у мастеров, которые меня вдохновляют», – делится основатель академии для мастеров перманентного макияжа Марика Сухая.

Любимое дело для ТОП-мастера

Сейчас Марика является одним из самых лучших мастеров перманентного макияжа в России, Украине, Казахстане. Ее приглашают выступать на мероприятия мирового уровня в качестве спикера и судьи, она посещает конференции и конгрессы в профильной сфере, и объездила с мастер-классами все СНГ. На индивидуальные мастер-классы к Марике приезжают студентки из Америки, Азии, Дании.

«Я стремлюсь к тому, чтобы мой курс был одним из самых лучших и информативных, и не только в России. И студенты это ценят: при том, что на курсы я не делаю никакой рекламы в Интернете и не настраиваю таргет, запись на уроки идет на 3-4 месяца вперед», – рассказывает международный эксперт в области PMU Марика Сухая.

В ближайших планах бизнес-леди – онлайн-проект по бровям и губам, который стартует 8 декабря. Также есть цель открыть студию где-нибудь в Америке, путешествовать и делиться опытом не только в странах СНГ.

Источник: https://www.metronews.ru/partners/press/reviews/mezhdunarodnyy-ekspert-v-oblasti-pmu-marika-suhaya-moe-pravilo-vyhodit-iz-zony-komforta-eto-daet-ochen-horoshiy-rost-1728008/