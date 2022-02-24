Предпринимательские и медиаклассы в Москве открыли по инициативе школьников

В этом учебном году в рамках развития предпрофессионального образования в столичных школах открылись предпринимательские и медиаклассы. По словам заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы Наталии Киселевой, это было сделано по инициативе самих школьников.

«Инициатива открытия этих направлений в школе принадлежит самим ученикам. Современные дети не делят жизнь на реальную и виртуальную, они интересуются всеми аспектами. Медиаграмотность – неотъемлемая часть современной жизни. А предпринимательские классы необходимы потому, что у школьников уже есть свои уникальные идеи стартапов. Наша задача – предоставить ребятам возможность выбора, варианты курсов, где они могут осваивать будущую профессию», — рассказала Киселева «Российской газете».

Сегодня в 66 медиаклассах занимаются 1,5 тысячи старшеклассников. Ребята изучают не только классические направления журналистики, но и современные формы работы в медиапространстве. Помогают им в этом действующие работники этой сферы.

Предпринимательские классы открыты в 44 школах Москвы. В них занимаются около тысячи ребят. В частности, они разрабатывают собственные бизнес-проекты и на практике знакомятся со сферой экономики. Как отмечает куратор предпринимательских классов, доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Быкова, это позволит вузам получить мотивированных и заинтересованных студентов, а городу в будущем – успешных представителей бизнеса.