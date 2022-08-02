Предприятия СУЭК готовятся к новому отопительному сезону

СУЭК в Красноярском крае активно готовится к новому отопительному сезону 2022-2023 гг. Традиционно летом, в период сезонного спада спроса на уголь, на предприятиях компании ведутся модернизация и ремонты техники, которые позволят ей стабильно, надежно и безопасно работать в условиях зимних пиковых нагрузок.

В текущем году из-за значительной нагрузки на угольную генерацию, вызванной низкой водностью в водоемах края, предприятия работают в напряженном режиме, и техника выводится для плановых ремонтов в соответствии со специальными графиками.

На крупнейшем в крае и стране Бородинском разрезе имени М.И. Щадова ремонт основного горного оборудования окончен либо находится в стадии завершения – предупредительные ремонты прошли на тринадцати машинах, в том числе на занятых непосредственно на добыче угля, роторных экскаваторах ЭР-1250 № 53 и № 90, ЭРП-2500 № 3, сейчас работы ведутся на ЭРП-2500 № 4. Часть комплектующих для замены, например, траки для гусеничных лент, изготавливает Бородинский ремонтно-механический завод (РМЗ), сервисное подразделение СУЭК. Кроме того, Назаровский участок РМЗ впервые изготовил поворотную платформу для экскаватора ЭШ-10/70.

Три машины будут подготовлены к зиме на Назаровском разрезе, на Березовском разрезе ремонты проводятся не только на горной технике – экскаваторах ЭРШРД-5250, на предприятии на добыче угля заняты два таких гиганта производительностью свыше 5 тыс. тонн угля в час, но и на ленточном конвейере, по которому уголь транспортируется из разреза его основному потребителю – Березовской ГРЭС. На конвейере частично заменяют ленточное полотно, ролики и ревизируют защитные блокирующие устройства, установленные для исключения рисков поломки и травмирования эксплуатационного персонала. К ремонтным работам также привлечены сотрудники Бородинского РМЗ.

СУЭК, основанная в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко – крупнейшая угольная компания России и основной поставщик твердого топлива на российские теплоэлектростанции. С начала года предприятия СУЭК в Красноярском крае работают с плюсом примерно в 20 % к прошлогодним показателям. Ожидается, что по итогам 12 месяцев добыча достигнет рубежа на четверть больше, чем в 2021 году.