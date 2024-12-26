Предприятия СУЭК-Красноярск досрочно выполнили годовой производственный план

Экономика
26 декабря 2024

Предприятия СУЭК-Красноярск объявили о досрочном выполнении годового производственного плана. Потребители продолжают стабильно получать топливо от предприятий СУЭК, крупнейшей угольной компании России, которую в 2001 г. основал предприниматель Андрей Мельниченко.

Работа предприятий в напряженном режиме продолжают уже третий год по причине повышенных нагрузок. Потребителям отгружено более 34 млн тонн угля. Сообща трудятся, ради достижения общего результата, свыше 5 тыс. сотрудников.

Гендиректор СУЭК-Красноярск Евгений Евтушенко рассказал, что в начале года ударили аномальные морозы, однако это испытание предприятия прошли достойно. При этом им покорилось несколько важных рекордов. Потребителям было отгружено более 201,1 тыс. тонн угля 23 февраля – это показатель стал максимальной суточной выработкой с 2002 года. Евтушенко поблагодарил всех работников за высочайший профессионализм, продуктивный труд и преданность делу, пожелав обновить производственные рекорды в следующем году.

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