Предприятия «Вкусно – и точка» провели акцию в поддержку проектов БФ «Семья вместе»

Общество
6 октября 2023

Завершена благотворительная акция «Добро Вместе», проводившаяся компанией «Вкусно — и точка», по условиям которой с продажи каждой порции мороженого на реализацию проектов Благотворительного Фонда «Семья вместе» выделялось по 35 рублей.

Участников головного мероприятия принимало флагманское предприятие «Вкусно — и точка». В ресторане на Пушкинской площади в Москве гостей за прилавком обслуживали знаменитости. За день звёздными продавцами было выдано посетителям свыше 500 порций мороженого. Наибольшей популярностью стало мороженое с карамельным топпингом

Акция проводилась во всех российских отделениях «Вкусно — и точка». Итогом её стал перевод на счета Фонда свыше 38 миллионов рублей.

По словам генерального директора Фонда «Семья вместе» Екатерины Мыслицкой, участниками акцииво «Вкусно — и точка» стали многие посетители, купившие десерты именно в поддержку акции Фонда. И теперь с их помощью, и благодаря таким акциям, как эта, пациенты, проходящие сложное лечение в больнице, не будут ни на час расставаться со своими близкими.

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