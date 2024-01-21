Председатель Цзя Шаоцян на Давосе 2024: Hisense нацелена на глобализацию и успех

Председатель Hisense Group Цзя Шаоцян (Jia Shaoqian) был приглашен на 54-ю ежегодную встречу Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. В этом году форум сосредоточился на очень своевременной теме: «Восстановление веры в будущее», а также на том, как вернуть уверенность в глобальном восстановлении и усилиях по восстановлению. Г-н Цзя представлял Hisense Group на различных мероприятиях, в том числе обсуждении темы «Перезарядка роста Китая», и произнес речь на торжественном Вечере Китая. В ходе обсуждений на высоком уровне и контактов с международными лидерами бизнеса, государств и не только, он поделился видением и стратегиями Hisense, которые должны обеспечить непрерывные инновации и успех на международной арене.

Hisense Chairman Jia Shaoqian at Davos 2024

«Глобализация — это превалирующая тенденция. Несмотря на текущие сложности, мы сохраняем уверенность в будущем», — пояснил г-н Цзя на форуме «Устойчивое развитие Китая». Все больше глобальных компаний тяготеют к передовым технологиям, трансформируя и модернизируя отрасли производства элитных товаров. Соответственно, товары низкого уровня вытесняются альтернативами, соответствующими уровню от среднего до высокого, и эта тенденция согласуется с траекторией, выбранной компанией Hisense.

Компания Hisense отчиталась о двузначном показателе роста выручки и прибыли в 2023 году со значительным увеличением значения в Китае и на разных международных рынках.

Отрасль бытовой техники отличается высоким уровнем конкуренции на глобальном уровне. Она сильно зависит от интегрированной системы, объединяющей НИОКР, производство, маркетинг и цепочки поставок. Следовательно, крупнейшие бренды имеют в мире значительный охват. Для международного успеха компания Hisense локализует эти подразделения за счет унифицированного подхода к производству, маркетингу и НИОКР. Это способствует трансграничному сотрудничеству.

Г-н Цзя сказал: «Очень важно, чтобы предприятия, независимо от страны происхождения, уважали местную культуру, социальные нормы, потребительское поведение и методы выполнения НИОКР, где бы они не осуществляли свою деятельность. В этом плане компания Hisense продолжает предоставлять рабочие места, выполнять свои экономические обязательства и социальные обязанности. Если речь идет о приобретении местной компании, отношение к оригинальному бренду должно быть уважительным и он должен трансформироваться для повышения долговечности его существования».

Hisense cutting-edge products

В настоящее время компания Hisense управляет 34 индустриальными парками, 25 центрами НИОКР и 66 зарубежными компаниями, расположенными по всему миру. Планируется, что выручка за 2023 год превысит 200 млрд юаней, и на зарубежные рынки придется более 42 % суммарной выручки группы. Через региональные центры Hisense стремится глубоко понять потребности местных потребителей разрабатывать современнейшие изделия высокого качества, адаптированные под каждый конкретный рынок.

В то же время хорошо развитая всемирная сеть группы Hisense обеспечивает взаимную поддержку в управлении цепочками поставок, ускорении оборачиваемости складских запасов и сокращении циклов поставки. Это значительно снижает логистические затраты, расход ресурсов и выбросы в окружающую среду.

Но настоящая локализация требует много времени и терпения, а не просто лозунгов. В процессе глобальной интеграции китайские предприятия должны принимать многообразные культуры с терпимостью и взаимным пониманием. В этом плане открытое сотрудничество является совершенно необходимым для восстановления доверия в меняющихся условиях конкуренции.

«Наша уверенность в будущем глобализации остается непоколебимой. В мире могут быть региональные, языковые и культурные различия, но стремление людей к лучшей жизни, процветанию и желание получать равный обмен и дружественные отношения связывают всех нас», — сказал г-н Цзя. В ходе оживления мировой экономики поддержание баланса между ростом и инновациями, инклюзивностью и устойчивостью остается неизменно сложной задачей. Hisense стремится конструктивно участвовать в международной конкуренции и сотрудничестве, руководствуясь принципами ESG. Hisense будет последовательно добиваться снижения своего углеродного следа, использовать больше перерабатываемых материалов в бытовой технике и служить силой, приводящей к положительным изменениям в мире.

