Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» обсудил ряд вопросов с врио Главы Мордовии

Пресс-служба Главы Мордовии сообщает о том, что девятого декабря врио Главы региона Артем Здунов провел рабочую встречу с председателем совета директоров ГК «ПРОМОМЕД» Петром Белым. Мероприятие было посвящено обсуждению сотрудничества между Республикой Мордовия и флагманом российской фармацевтической отрасли. В частности, говорилось о производстве на саранском заводе «Биохимик» оригинальных фармацевтических препаратов для лечения коронавирусных пациентов. Данное предприятие входит в состав ГК «ПРОМОМЕД», на заводе разработан и производен препарат «Арепливир», эффективность и безопасность которого при лечении COVID-19 подтвердили международные эксперты.

Особое внимание Артем Здунов и Петр Белый уделили возможности локализации на территории Мордовии новых площадок «Биохимика» для увеличения объемов производства и обеспечения роста зарплаты на заводе. Также участники встречи обсудили сотрудничество «Биохимика» и Мордовского государственного университета.