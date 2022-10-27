Председатель Совета директоров РАФ Агнесса Осипова в рамках Международного форума «Содружество моды» приняла участие в сессии Евразийского женского форума

19 октября 2022 года в Санкт-Петербурге прошел Международный форум «Содружество моды», организованный Межпарламентской Ассамблеей Содружества Независимых Государств (СНГ) в партнерстве с Министерством культуры, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Евразийским женским форумом.

Форум объединил на своей площадке крупных производителей, предпринимателей, представителей научного сообщества и органов власти для обмена авторитетными мнениями, опытом и инновационными идеями по актуальным вопросам развития легкой промышленности в странах СНГ.

Приветствие участникам, организаторам и гостям форума направила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Форум призван способствовать продвижению на рынках СНГ высококачественной продукции, отвечающей запросам потребителей и вызовам времени. Важно, что в фокусе внимания находятся проблемы профессиональной подготовки кадров для отрасли, интеграция элементов художественных промыслов в экосистему модного бизнеса», — отмечается в приветствии.

На полях форума состоялась сессия Евразийского женского форума «Женские стартапы и инновации в сфере креативных индустрий для сохранения культурного наследия народов». Ключевой темой сессии стало развитие креативных и наиболее востребованных индустрий для женщин в современном мире, развитие совместных женских проектов в сфере легкой промышленности, популяризация народных традиции в современной моде и развитие сотрудничества международных женских сообществ.

Открывая заседание, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что в быстроменяющемся мире женщины активно включаются в экономику, корпоративное управление, научные и творческие сферы деятельности, доля женщин в креативных индустриях уже составляет 58% и будет только расти.

Председатель Совета директоров Российской Ассоциации франчайзинга (РАФ), Президент АО «БРПИ» Агнесса Осипова выступила с докладом «Развитие бизнеса по франшизе». Отметила устойчивый рост вовлеченности женщин в креативную экономику. Обозначила наиболее востребованные направления креативного франчайзинга и эффективные практики франшиз, открывающие широкие возможности для освоения новых рынков и развития международного сотрудничества в области искусства, дизайна и моды, туризма, ремесел и художественных промыслов.

В работе сессии приняли участие Гюльнара Агамова, Генеральный директор АНО «Агентство креативных индустрий»; Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам VK; Наталья Ларченко, генеральный директор ООО «Матрешка Рус»; Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT; Ксения Соломонова, основатель бренда «Молиниалайф» и Галина Волкова, основатель и генеральный директор ООО «Ортомода».

Модератором выступила теле- и радиожурналист, автор программ «Женщины, меняющие мир» Ирина Иванова.