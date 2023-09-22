Представитель Magic Technologies стал одним из спикеров Конгресса AEC 2023

С 2 по 3 сентября в Санкт-Петербурге проходил 5-й Конгресс по нежелательным явлениям в эстетической косметологии AEC 2023. Мероприятие, которое в этом году проводилось в смешанном формате, объединило известных косметологов, дерматовенерологов, пластических и реконструктивных хирургов и неврологов. Помимо врачей, на Конгрессе выступили представители бизнеса – генеральные директора и менеджеры сетевых клиник и медицинских компаний.

AEC (Adverse Event Congress) проводится ежегодно с 2019 года. За это время на Конгрессе выступили более 300 спикеров, были презентованы новые медицинские технологии, а в ходе дискуссий были найдены решения многих проблем современной эстетической медицины.

Программа 5-го Конгресса включала медицинские сессии, бизнес-конференции, выступления ведущих экспертов и презентации новейшего оборудования. На повестке мероприятия стояла борьба с нежелательными явлениями в разных аспектах эстетической медицины. Речь шла как о процедурах в целом, так и о ведении бизнеса и новых технологиях в отрасли.

В рамках AEC 2023 компания Magic Technologies, крупный российский производитель лазеров для косметологии и эстетической медицины, представила доклад «Лазерное удаление татуировок. Как избежать осложнений». Спикером выступил Артем Карпенко, дерматолог-косметолог, сертифицированный тренер бренда Magic. Среди регалий эксперта – членство в Международном обществе дерматологов (ISD) и Международном обществе оптики и фотоники (SPIE). На стенде компании Magic были представлены аппараты Magic Bella для вибрационной липосакции и Magic Super Full – лазер для удаления полноцветных татуировок и других неабляционных косметологических процедур. Новинки Magic демонстрируют успехи развития медицинских технологий и являются достойными примерами российского импортозамещения.