Представители правительства вошли в координационный совет РЦИС

Координационный совет «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) пополнился членами правительства РФ. Членами руководящего органа стали руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минкульта Ольга Любимова, руководитель Минцифры Максут Шадаев.

Решение о формировании новой общественно-государственной организации принял Президент РФ. Прошедший учредительный съезд избрал Андрея Кричевского, возглавляющего Ассоциацию IPChain, на должность председателя РЦИС. Оборот интеллектуальных прав обеспечивается блокчейн-инфраструктурой, которую предоставила Ассоциация IPChain.

Начало работы инфраструктуры IPChain датируется 2017 годом. Тогда участники рынка выступили с частной инициативой о создании инструмента, который позволил бы управлять интеллектуальной собственностью.

В сеть в качестве узлов входят и государственные структуры, среди которых Кричевский упомянул о Роснано, Роскосмосе, Росстандарте, Роспатенте, Суде по интеллектуальным правам, а также «Сколково», РВК и ряде частных компаний. Общее количество узлов сети превышает 30 единиц.