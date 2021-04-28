Представители РФ и Казахстана организовали Международный круглый стол

Об этом было сказано на Международном круглом столе «Новые механизмы взаимодействия между институтами гражданского общества российско-казахстанского приграничья: навстречу Российско-Казахстанскому форуму гражданских инициатив». Он прошёл 21 апреля в онлайн-формате с участием представителей общественных организаций и экспертов из пяти городов России и пяти городов Казахстана.

Организаторы международного круглого стола: Экспертный клуб «Сибирь-Евразия», Новосибирский государственный университет экономики и управления (РФ), Гражданский Альянс Казахстана, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (РК).

В работе круглого стола участвовали с российской стороны активисты и эксперты из Новосибирска, Томска, Кемерова, Екатеринбурга и Москвы, а также их казахстанские коллеги из Нур-Султана, Алма-Аты, Павлодара, Петропавловска и Актобе.

Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева обратила внимание на качественно новый уровень развития общественных (неправительственных) организаций, достигнутый ими к настоящему времени: накоплен опыт работы в различных сферах, от сохранения этнических культур до выстраивания межнационального диалога, от экологических вопросов до сохранения и развития ремёсел. Неслучайно роль НКО возросла как в Казахстане, так и в России. В практике активистов появилось много нового, поэтому для таких организаций полезен обмен опытом. Им нужно больше взаимодействовать, искать точки соприкосновения, устанавливать межличностные связи — так и будет формироваться как гражданское общество Казахстана и России, так и полноценное взаимодействие двух стран.

Заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Наталья Калашникова (Нур-Султан) рассказала об успешной трансформации инициатив общественных организаций в межгосударственные проекты. «Урал — река дружбы» — один из самых ярких примеров в этой сфере.

Совместные лодочные походы молодых людей из двух стран формируют не только знание географии и фауны, но и способствует культурному обмену. Это и есть образец той самой народной дипломатии, которая создаёт самые устойчивые связи между странами. Аналогичными примерами служит деятельность Ассамблеи народа Казахстана по изучению наследия Шёлкового пути, а также формирование диалога различных этносов.

Исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский (Екатеринбург) напомнил об изменениях в диалоге двух стран: пандемия привела к ограничению контактов, но в результате произошло усиление взаимодействия неправительственных организаций. Общественники сами стали налаживать связи и осуществлять различные проекты. Сферы деятельности таких структур различны — от цифровой журналистики до театрального искусства. Неслучайно в конце апреля в Екатеринбурге, а затем и в Костанае представители некоммерческого сектора РФ и РК проведут собрания, где будет проводиться обмен опытом. Он также обратил внимание на важность создания ресурсного центра для поддержки инициатив общественников.

Директор Гражданского Альянса Казахстана Алибек Тажибаев, подводя итоги обсуждения, напомнил о важности социальной составляющей: неправительственные организации должны участвовать в решении актуальных задач общественного развития, уметь противостоять информационным вбросам и войнам, а также усиливать инновационные методы работы. Тогда успех их деятельности будет более очевидным, а перспективы работы — более понятными.

В рамках работы Международного круглого стола «Новые механизмы взаимодействия между институтами гражданского общества российско-казахстанского приграничья: навстречу Российско-Казахстанскому форуму гражданских инициатив» также прошла презентация тома «Казахи» серии «Народы и культуры» Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Профессор кафедры археологии и этнографии Новосибирского госуниверситета, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) Ирина Октябрьская рассказала о том, как работа над изданием стала примером успешного взаимодействия учёных и организаций РФ и РК, в том числе и неправительственных. Этот опыт вполне может быть использован для укрепления сотрудничества представителей некоммерческого сектора.

По итогам работы Международного круглого стола «Новые механизмы взаимодействия между институтами гражданского общества российско-казахстанского приграничья: навстречу Российско-Казахстанскому форуму гражданских инициатив» предложения и рекомендации будут направлены в органы власти, вузы, научные и общественные организации России и Казахстана. Соответствующие документы будут рассмотрены и в рамках Российско-Казахстанского Форума гражданских инициатив, который пройдёт в июне 2021 года в Нур-Султане.