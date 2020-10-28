Представители СК России примут участие в Экодиктанте

Новая экологическая культура обеспечит экологическую безопасность страны, уверены организаторы Всероссийского Экодиктанта. В этом их поддерживает и Следственный комитет Российской Федерации. Так, Первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев сообщил, что представители ведомства примут участие в Экодиктанте в формате онлайн.

«В Уголовном кодексе России предусмотрено 18 статей в части экологических преступлений. Так, например, за обращение с запрещенными видами опасных отходов, которое поставило под угрозу здоровье человека или состояние окружающей среды, по статье 247 можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – подчеркнула сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие» и эколог Наталья Соколова.

Соколова добавила, что внимание к экологическим правонарушениям сейчас особо повышено, учитывая напряженную экологическую обстановку на площадках «Усольехимпром», «Норникель» и, конечно, на Камчатке. В Главном следственном управлении СК России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных 7 октября возбудили уголовное дело по вышеупомянутой статье 247 – за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды.

Соколова в свою очередь добавила, что результат экологических правонарушений – это не только катастрофы, виновниками которых могут стать корпорации или природная стихия. Их может совершить любой гражданин России от незнания правил обращения с отходами и экологически опасными веществами, режимов природоохранных территорий или видов животных и растений, занесённых в Красную книгу. Как раз с этой информацией призван познакомить россиян Экодиктант.

Важную роль экологического просвещения в предупреждении нарушений природоохранного законодательства ранее отмечал и Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Алексей Майоров. Так, на пресс-конференции в МИЦ «Известия» он заявил: «Экодиктант призван привлечь внимание россиян к вопросам охраны окружающей среды и дать толчок развитию среди населения экологической культуры, что будет способствовать предотвращению экологических правонарушений».

Организаторы Экодиктанта ожидают, что сотрудники Следственного комитета России подадут пример другим представителям федеральной государственной власти проверить свою экологическую грамотность. Это позволит привлечь как можно больше россиян к вопросам экологического просвещения и повышения уровня знаний охраны родной природы.

Также напомним, что в июле этого года председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение о создании специального подразделения по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, добавив, что это «позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде либо здоровью людей».

Всероссийский Экодиктант пройдет 15 и 16 ноября на портале Экодиктант.рус и оффлайн-площадках в регионах для участников в возрасте от 12 лет. Организаторы Экодиктанта: Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и ООД «Ангел-ДетствоХранитель».